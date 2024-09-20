Halk Eğitimi Merkezleri hafta sonu kayıt için kapalı, kurslar için açık oluyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

20 Eylül 2024 16:20 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:26

Çeşitli kursların olduğu ve kayıt yaptıran kişilerin her türlü alanda ders alabildiği Halk Eğitim Merkezlerine talep çok fazla. Vatandaşlar ise merkezlerin hafta sonu açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Her ilin her ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezleri sayesinde birçok alanda ücretsiz eğitim alınabiliyor. Kayıt yaptırma işlemlerinin ardından vatandaşlar ders alabilmekte. Hafta sonu kurs merkezlerine gidecek olanların gündeminde ise hafta sonu açık olup olmadığı yer aldı. HALK EĞİTİM MERKEZLERİ HAFTA SONU AÇIK MI, KAPALI MI? Merkezlerde kurslar açık olurken kayıt büroları kapalı oluyor. Kayıt yaptırmak isteyenler bürolarda işlemlerini hafta içi yapabilecek. Eğitim alan adaylar kurslara ait tüm sertifikalara e- Devlet üzerinden erişebilmekte. Sertifika almaya hak kazananlar merkezlere gitmek zorunda olmadan e- Devlet aracılığıyla belgelerine ulaşabiliyor. HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇA KADAR? Her ilçede bulunan merkezlerde mesai hafta içi her gün 08.30'da başlayıp 17.30'a kadar sürüyor. İlgili Haberler GTA 5 BattleEye güncellemesi, Steam Deck sürümünü bozdu! Rockstar'dan jet hızıyla açıklama Gelin Evi programında bugünün kazananı 19 puanla Ayşe oldu