Halk TV spikeri Seda Selek neden gözaltına alındı

28 Ocak 2025 23:30 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 23:33

Gazeteci Barış Pehlivan’ın, bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesini yayınlamasının ardından patlak veren olaylar zincirinde Halk TV sunucusu Seda Selek de gözaltına alındı. Seda Selek’in gözaltına alınma sebebi merak edilenler arasında yer aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında Halk TV’de gözaltına alınan isimler arasına Seda Selek de dâhil oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma devam ederken RTÜK’ün Halk TV için başlattığı inceleme de merak konusu oldu.

SEDA SELEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Barış Pehlivan’ın, bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesi kaydının Halk TV ekranlarında da yayımlanması, olayların patlak vermesine neden oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Halk TV sunucusu Seda Selek de gözaltına alındı.

Selek, yayının gerçekleşmesinde rol aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

SEDA SELEK KİMDİR?

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

İlk televizyon deneyimini Number One TV’de 2000 yılında gerçekleştirdi.

24 TV, TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi önemli mecralarda görev aldı.