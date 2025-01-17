İsmail Küçükkaya bugün neden yok? Programda Gözde Şeker yer aldı

17 Ocak 2025 09:17 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:23

İsmail Küçükkaya tarafından sunulan Yeni Bir Sabah programı hafta içi saat 09.00'da başlıyor. 17 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan programda ise İsmail Küçükkaya yerine Gözde Şeker yer aldı. İsmail Küçükkaya bugün neden yok, ayrıldı mı soruları gündeme geldi. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Halk TV​ ekranlarında her hafta içi her gün saat 09.00'da başlayan Yeni Bir Sabah programının sunucusu İsmail Küçükkaya bugün yer almadı.

Ünlü sunucunun programda yer alamaması İsmail Küçükkaya programdan ayrıldı mı, neden yok sorularını gündeme getirdi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA BUGÜN NEDEN YOK?

İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada daha önceden planlanmış bir seyahati nedeniyle programda yer almadığını açıkladı.

Konuyla ilgili ünlü sunucunun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bir gün izin. Önceden planlanmış bir seyahatim nedeniyle bugün yayında yokum. Pazartesi görüşmek üzere."

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'DEN AYRILDI MI?

İsmail Küçükkaya'nın bugün yayınlanan programda yer almaması izleyicilerin aklına Halk TV'den ayrıldı mı sorularını getirdi.

Ünlü sunucu yaptığı açıklamada bu durumun sadece bugün için geçerli bir durum olduğunu ve 20 Ocak 2025 Pazartesi gününden itibaren ekranlara tekrardan geri döneceğini belirtti.

Bir gün izin.

Önceden planlanmış bir seyahatim nedeniyle bugün yayında yokum.

Pazartesi görüşmek üzere. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail)

HALK TV YENİ BİR SABAH SUNUCUSU KİM?

Yeni Bir Sabah programının sunuculuğunu İsmail Küçükkaya yapıyor.

Ancak ünlü sunucu 17 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan programda yer almadı.

İsmail Küçükkaya yerine program Gözde Şeker tarafından sunuluyor.