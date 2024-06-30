Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu

30 Haziran 2024 13:35 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 14:48

Annesine düşkünlüğüyle bilinen ve yayınlarında da sık sık kendisinden bahseden gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya vefat etti.

Olay, bu sabah 09.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu Oteller Bölgesi'nde yer alan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde yaşandı.

BOĞULMA İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 yıldızlı bir otelin plaj kısmında denize giren bir şahsın boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve bölge ekibi ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Cankurtaran tarafından denizden kıyıya çıkartılan 76 yaşındaki Halise Küçükkaya'nın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Halise Küçükkaya'nın gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi olduğu öğrenildi. İsmail Küçükkaya ve ağabeyi ile birlikte tatile gelen Halise Küçükkaya'nın sabah denize girmek için odasından çıktığı ve yaklaşık 50 metre açıkta kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Halise Küçükkaya'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından İsmail Küçükkaya ve ağabeyi tarafından teslim alındı.

Ünlü gazeteci acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Bir hayli üzgün olduğu görülen İsmail Küçükkaya'yı ağabeyi teselli etti. Halise Küçükkaya'nın yarın öğlen namazı sonrası Kütahya'nın Simav ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

Acı haberi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından duyurdu. Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya’da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."