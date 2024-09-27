Halka arz takvimine 27 Eylül günü yeni hisse eklendi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

27 Eylül 2024 15:53 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:02

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından halka arz listesine eklenen yeni hisse belli oldu. Yatırımcılar her hafta yeni eklenen şirketlerin talep toplama tarihlerini ve katılım endeksine uygunluk durumunu araştırıyor.

En son Durukan Şekerleme, Cem Zeytin ve Özata Denizcilik şirketlerinin eklendiği 2024 halka arz​ takvimi güncellendi. SPK​ tarafından başvurusu onaylanan 1 şirket ile beraber bu haftanın şirketleri netleşti. BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 27 EYLÜL 2024? 23 - 29 Eylül haftasında listeye 1 yeni şirket eklendi. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. hissesi 3 - 4 Ekim tarihlerinde talep toplayacak. 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ Sermaye Piyasa Kurulu'nun onayladığı hisseler dışında taslakta olan şirketler de bekleniyor. Son listede yer almayan taslaklar şöyle: Eston Yapı A.Ş. Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. Vakıf Faktoring A.Ş. Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. Soho Giyim ve Enerji A.Ş. Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. Yeşil Global Enerji A.Ş. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BİNBİN HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? 3 - 4 Ekim aralığında talep toplayacak olan şirket talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Katılım endeksine uygun olacak ve T1 - T2 bakiye kullanımına uygun olacak. İlgili Haberler Binbin halka arzı eşit dağıtım ile toplamda 17 milyon lot verecek Binbin halka arz talep toplama tarihi 3-4 Ekim olarak duyuruldu