Haluk Bilginer, Ray Donovan dizisinin uyarlamasında Mickey Donovan karakterini oynayacak

30 May 2024 22:37 - Güncelleme : 30 May 2024 22:39

Haluk Bilginer'in yeni projesi belli oldu.

Dünya genelinde büyük beğeni toplayan Ray Donovan dizisi, Türkiye'ye uyarlanıyor.

Ünlü oyuncu Bilginer, bu projede "Mickey Donovan" karakterini oynayacak.

2013-2020 yılları arasında ABD'de yayınlanan Ray Donovan, toplamda 7 sezon süren ve birçok ödüle aday gösterilen bir yapım olarak dikkat çekmişti.

Orijinal dizide Mickey Donovan karakterini Angelina Jolie'nin babası Jon Voight oynamıştı.

Haluk Bilginer'in başrolünde yer alacağı bu yeni uyarlamanın senaryosunu Birol Tezcan yazıyor.