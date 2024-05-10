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Haluk Bilginer nefes kesti! The Veil dizisinde ünlü oyuncu Elisabeth Moss ile sahneleri damga vurdu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 May 2024 09:48 - Güncelleme : 10 May 2024 09:53

Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un başrolünde yer aldığı The Veil dizisinde rol alan Haluk Bilginer bir kez daha kendine hayran bıraktı. İki oyuncunun sahneleri yayınlanırken, Bilginer'in ingilizcesine beğeni yağdı.

Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un ve Haluk Bilginer'in rol aldığı "The Veil" adlı dizinin ilk sahnesi yayınlandı. Türkiye'de de yapılan çekimlerde Haluk Bilginer hem oyunculuğu hem de İngilizcesiyle takdir topladı. 

HALUK BİLGİNER'E ÖVGÜ YAĞDI 

Haluk Bilginer ile Elisabeth Moss'un başrolünde yer aldığı The Veil dizisinden bazı sahneler paylaşıldı. Bilginer'in akıcı derecede ingilizce konuştuğu sahne sosyal medyayı salladı. 

Haluk Bilginer nefes kesti! The Veil dizisinde ünlü oyuncu Elisabeth Moss ile sahneleri damga vurdu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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Kafkas13 Haziran 2021 08:08

Kadir şekeri serbest birakilmasi gerek bu kadar delil varken neden tutuluyor bu genç itibarı iade edilmesi lazım

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