Haluk Bilginer nefes kesti! The Veil dizisinde ünlü oyuncu Elisabeth Moss ile sahneleri damga vurdu

10 May 2024 09:48 - Güncelleme : 10 May 2024 09:53

Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un ve Haluk Bilginer'in rol aldığı "The Veil" adlı dizinin ilk sahnesi yayınlandı. Türkiye'de de yapılan çekimlerde Haluk Bilginer hem oyunculuğu hem de İngilizcesiyle takdir topladı.

HALUK BİLGİNER'E ÖVGÜ YAĞDI

Haluk Bilginer ile Elisabeth Moss'un başrolünde yer aldığı The Veil dizisinden bazı sahneler paylaşıldı. Bilginer'in akıcı derecede ingilizce konuştuğu sahne sosyal medyayı salladı.