Hamster Kombat 2 Ağustos günlük şifresi belli oldu

02 Ağustos 2024 20:40 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 20:50

Yusuf Dikeç bu kez dijital oyunda! Platformlar sıraya girdi

Yusuf Dikeç bu kez dijital oyunda! Platformlar sıraya girdi

Birçok kullanıcısı olan Hamster Kombat'ta verilen günlük şifreler heyecanla beklenirken bugünün şifresi de açıklandı.

1 milyon coin kazanma fırsatını elde eden oyuncular her gün verilen şifrelerle oyunda gelişiyor.

2 AĞUSTOS HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRESİ NEDİR?

Bugünün şifresi RELAY oldu.

Şifrenin mors alfabesi ile yazılışı şöyle:

R: ● ▬ ●

E: ●

L: ● ▬ ● ●

A: ● ▬

Y: ▬ ● ▬ ▬

Günlük şifreleri almak için oyuna girdikten sonra Earn per tap butonuna 3 kez tıklanmalıdır. Daily Cipher butonuna tıklayarak bulunan şifreyi mors alfabesi ile yazmanız gerekir.

HAMSTER KOMBAT NEDİR, NASIL OYNANIR?

Savaşa katılan oyuncular oyna kazan şekilde ilerliyor.

Görevlerini tamamlayan oyuncular coin kazanarak günlük kombo promosyonu ile 5 milyon oyun parası kazanıyor.

5 milyon oyun parası alan oyuncular NFT entegrasyonu ile bir NFT pazarında alışveriş yapabiliyor.

Günün ödüllerini almak için VC Labs, Hamster Kombat Merch ve Hamster Green Energy kartlarını almanız gerekiyor.