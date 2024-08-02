Yusuf Dikeç bu kez dijital oyunda! Platformlar sıraya girdi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda eli cebinde ve rahat tavırlarıyla dünyada gündem olan havalı tabancı kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç şimdi de dijital oyuna dahil edildi. Dikeç, popüler silah savaş oyunu Tekken'e dahil edilirken, şirketin direktöründen açıklama geldi.
Fransa’da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları sürüyor.
10 metre havalı tabancı kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi Sırbistan temsilcilerine geçilerek gümüş madalya almıştı.
Yusuf Dikeç, karşılaşma sırasındaki rahat tavırlarıyla bir anda dünyanın gündemine oturdu.
YUSUF DİKEÇ VİDEOSU VİRAL OLDU
Bu başarıların ardından, Dikeç'in dünyaca ünlü Tekken oyununa dahil edileceğine ilişkin bir video sosyal medyanın son günlerde en çok paylaşılan videoları arasına girdi.
Sosyal medyada, "Tekken X, Yusuf Dikeç'i oyununa dahil ediyor" haberleri üzerine Dikeç'in hayranları "hayaldi gerçek oldu" gibi yorumlarla sevinçlerini paylaştılar.
TEKKEN OYUN DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA
Ancak bu paylaşımların yayılmasının ardından Tekken'de oyun direktörlüğü yapan Katsuhiro Harada, videoyu alıntılayarak haberlerin doğru olmadığını belirtti.
Harada, "Buna çok güldüm" dedi. Bu açıklama, Yusuf Dikeç'in hayranlarını üzdü, ancak aynı zamanda mizahi bir şekilde karşılandı.
Harada'nın açıklaması, Dikeç'in Tekken'e dahil edilme söylentilerini sona erdirdi.