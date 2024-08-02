Yusuf Dikeç bu kez dijital oyunda! Platformlar sıraya girdi

02 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:53

Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu! Kahve köpüğüne bile resmettiler: “Masrafsız amca” lakabı takıldı

Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu! Kahve köpüğüne bile resmettiler: “Masrafsız amca” lakabı takıldı

Fransa’da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları sürüyor.

10 metre havalı tabancı kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi Sırbistan temsilcilerine geçilerek gümüş madalya almıştı.

Yusuf Dikeç, karşılaşma sırasındaki rahat tavırlarıyla bir anda dünyanın gündemine oturdu.

YUSUF DİKEÇ VİDEOSU VİRAL OLDU

Bu başarıların ardından, Dikeç'in dünyaca ünlü Tekken oyununa dahil edileceğine ilişkin bir video sosyal medyanın son günlerde en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

Sosyal medyada, "Tekken X, Yusuf Dikeç'i oyununa dahil ediyor" haberleri üzerine Dikeç'in hayranları "hayaldi gerçek oldu" gibi yorumlarla sevinçlerini paylaştılar.

TEKKEN OYUN DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Ancak bu paylaşımların yayılmasının ardından Tekken'de oyun direktörlüğü yapan Katsuhiro Harada, videoyu alıntılayarak haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Harada, "Buna çok güldüm" dedi. Bu açıklama, Yusuf Dikeç'in hayranlarını üzdü, ancak aynı zamanda mizahi bir şekilde karşılandı.



Harada'nın açıklaması, Dikeç'in Tekken'e dahil edilme söylentilerini sona erdirdi.