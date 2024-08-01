Olimpiyatlara damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç'ten önemli açıklamalar

01 Ağustos 2024 18:14 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:24

Dikeç'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"24 yıllık çalışmanın sonucunda sonuca ulaştık. 24 yıllık emeğin yorgunluğunu bugün çıkardık. Çok mutluyuz, ülkemize cumhuriyet tarihimizin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için. Söyleyecek çok şey var ama şu anda çok heyecanlıyız. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla gittik olimpiyatlara. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı, gerçekten bu sene çok iyi hazırlandık. Şubat ayında Brezilya'da yapılan dünya kupasında birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da yapılan yarışmada yine birinci olduk. Hedefimiz altın madalyaydı ancak son ana kadar gittik, ne yazık ki olmadı. Bir sporcu yarışmaya gittiğinde nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla gitmeli. Şans bizim yanımızda değildi. Rekor atarak finale çıkmamız bizim iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Tüm şansızlıklara rağmen ülkemize gümüş madalya kazandırdığımız için mutluyuz.

Diğer taraftan basından ve sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla dünyanın birçok yerinde yorumlar var. Aslında insanlar öyle söylüyor. Bizim ilk bakışta görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Bunu atış yapan insanlar çok iyi bilir. Kalbimiz yüreğimiz patlayacak gibi oluyor ama bunu çok yansıtmıyoruz.

Bakanlığımız, federasyonumuz ekipmanla ilgili desteği veriyor, sıkıntımız yok. Ben iki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. Onun için ekipman kullanmak istemiyorum."

Detaylar geliyor...