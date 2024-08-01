Yusuf Dikeç dünya gündeminde! Milyonlarca paylaşım aldı
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 14:52 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:52
Emekli Kıdemli Astsubay Yusuf Dikeç, atıcılık oyununda iki açık gözle yaptığı tekli vuruşla dünya gündemine oturdu. Atıcılık oyununda nadir oyunculardan biri olan Yusuf Dikeç dünyada en fazla konuşulan isimler arasına girdi. Sosyal medyada gündem olan Dikeç hakkında milyonlarca paylaşım yapıldı.
2024 Paris Olimpiyatlarında Atıcılık oyununda ekip arkadaşı Şevval İlayda ile 10 metre havalı tabanca takımı kategorisinde ülkemize gümüş madalya getiren emekli kıdemli astsubay Yusuf Dikeç, dünya gündemine oturdu.
Sosyal medyada milyonlarca paylaşım alan Dikeç, dünyada en fazla paylaşılan isimler arasına girdi. İşte o paylaşımların bazıları:
Emekli Kıdemli Astsubay Yusuf Dikeç'in Paris Olimpiyatları'nda yapmış olduğu bu atış, dünya mizah sayfalarında da geniş yer buldu.
Kaynak: tgrthaber.com