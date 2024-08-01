Yusuf Dikeç dünya gündeminde! Milyonlarca paylaşım aldı

01 Ağustos 2024 14:52 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:52

Paris Olimpiyatlarına damga vuran Yusuf Dikeç tgrthaber.com'a konuştu! Dünya atıcılık oyununda bir ilk: İki açık gözle tekli vuruş

Paris Olimpiyatlarına damga vuran Yusuf Dikeç tgrthaber.com'a konuştu! Dünya atıcılık oyununda bir ilk: İki açık gözle tekli vuruş

Olimpiyatlarda atıcılık branşında Türkiye’yi temsil eden Yusuf Dikeç Kıdemli Başçavuş olarak görev aldı

Olimpiyatlarda atıcılık branşında Türkiye’yi temsil eden Yusuf Dikeç Kıdemli Başçavuş olarak görev aldı

Sırp rakibinin ekipmanı gündem oldu! Olimpiyatlarda gözlükle yaptığı atışlarla konuşulan Yusuf Dikeç, gümüş madalyayı aldı geldi

Sırp rakibinin ekipmanı gündem oldu! Olimpiyatlarda gözlükle yaptığı atışlarla konuşulan Yusuf Dikeç, gümüş madalyayı aldı geldi

Bakan Bak, Yusuf Dikeç'i tebrik etti

Bakan Bak, Yusuf Dikeç'i tebrik etti

2024 Paris Olimpiyatlarında Atıcılık oyununda ekip arkadaşı Şevval İlayda ile 10 metre havalı tabanca takımı kategorisinde ülkemize gümüş madalya getiren emekli kıdemli astsubay Yusuf Dikeç, dünya gündemine oturdu.

Sosyal medyada milyonlarca paylaşım alan Dikeç, dünyada en fazla paylaşılan isimler arasına girdi. İşte o paylaşımların bazıları:

Emekli Kıdemli Astsubay Yusuf Dikeç'in Paris Olimpiyatları'nda yapmış olduğu bu atış, dünya mizah sayfalarında da geniş yer buldu.