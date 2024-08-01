Paris Olimpiyatlarına damga vuran Yusuf Dikeç tgrthaber.com'a konuştu! Dünya atıcılık oyununda bir ilk: İki açık gözle tekli vuruş

01 Ağustos 2024 11:30 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:53

2024 Paris Olimpiyatlarında Atıcılık oyununda ekip arkadaşı Şevval İlayda ile 10 metre havalı tabanca takımı kategorisinde ülkemize gümüş madalya getiren emekli kıdemli astsubay Yusuf Dikeç, dünya gündemine oturdu. tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuşan Yusuf Dikeç, olimpiyat sürecinde yaşadıklarını anlattı.

DÜNYA ATICILIK OYUNUNDA BİR İLK: İKİ GÖZLE TEKLİ VURUŞ

Sosyal medyada dünya gündemine oturan Yusuf Dikeç, normal şartlarda Atıcılık oyuncunda tek göz kapatılarak yapılır ancak kendi yönteminin nadir olduğunu vurguladı. Dünya gündemine oturan vuruşunda Dikeç, iki gözünü açarak tek atış yaptı. Rahatlığı ve kendinden emin duruşu sosyal medyada gündem oldu.

51 yaşında Milli Atıcı olarak sahneye çıkan Dikeç, kulaklık takmadan sahneye tek eli cebinde çıkıp atış yaptı.

Dikeç, Gençlik ve Spor Bakanlığın bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını ancak kendisinin iki açık gözle atış yapmasından dolayı lense ihtiyaç duymadığını belirtti.

Emekli asker olan Yusuf Dikeç, Paris Olimpiyatlarında ülkemize Gümüş madalya kazandırarak adını tarihe kazıdı. O anlara dair duygularını anlatan Dikeç, konuşmasına şu sözlerle başladı:

"Ben şunu söylemek istiyorum, bir kere 85 milyonun doğasıyla geldik buraya ama madalyayı bekliyor muyduk. Evet çok hazırlanmıştık, çok çalıştık bu sene. Çünkü hem Brezilya'da dünya kupasında bir oldu. Bir ay önce Almanya'da birinci oldum. İyi bir kampına büyük hazırlık dönemi yaşandı. Ama tekrar söylüyorum bu başarı tüm Türkiye'ye ait. Bunun için detaylara girmeye gerek yok. Pantolonmuş, ayakkabıymış lensmiş. Ben odaklanarak iki gözüm açık atıyorum. Yetenek ve başarı önemli bir ayrıntı burada. Bakanlığımız bizden hiçbir şey eksik etmiyor. Benim atış tekniğim dünyada nadir olan atış tekniklerinden biri. Ben iki gözüm açık atıyorum. Buna hakemler bile şaşırıyor. Bu atış tekniği ile bir çok altın madalya kazandım."

PARİS OLİMPİYATLARINA DAMGA VURAN YUSUF DİKEÇ!

Hedefin altın madalya olduğunu ancak bazı nedenlerden ötürü gümüş madalya kazandıklarının altını çizen eski kıdemli astsubay Dikeç, ömrünü atıcılık sporuna adadığını ifade etti.

Jandarma Teşkilatı'nda da görev yaptığı sıralarda 5 dünya şampiyonluğu getiren Dikeç, Paris Olimpiyatlarındaki duruşu dünya çapında manşetlere taşındı. Dikeç spor hayatındaki sürecini ifade ederken hedefinin 2028 olimpiyatları olduğunu belirtti.

Yusuf Dikeç, Paris Olimpiyatlarına damga vuran kıyafetleri ve açılış töreni hakkında ise; "İşimin yoğunluğundan ben hiç bir olimpiyat açılışına katılmadım. Bu yüzden bu konuyla ilgili çok bir bilgim yok. Olimpiyatlarda oyuncular yetenekler öne çıkarılması lazım. Ülkemiz devletimiz Bakanlığımız bizim için en iyi koşulları hazırladı. En kritik süreç ise oyuncuda. Çok çalışmak lazım. Azimli hedefli olmak lazım. Allah'ın izniyle başarı böylece geliyor." dedi.