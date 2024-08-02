Nurgül Yeşilçay, Yusuf Dikeç akımı başlattı! Videoya beğeni yağdı

02 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:48

Tek eli cebinde soğukkanlı tavrı ve okuma gözlükleriyle atış yaparak Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Nurgül Yeşilçay'ın da gündeminde yer aldı.

NURGÜL YEŞİLÇAY'DAN YUSUF DİKEÇ TAKLİDİ

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadan paylaştığı komik videolarla da sevilen Nurgül Yeşilçay, bu sefer ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Türk atıcı Yusuf Dikeç'li videosuyla beğeni topladı. Mutfakta yemek yapan Nurgül Yeşilçay, bir elini cebini koyarak yemek yaptı. Nurgül Yeşilçay o anları, "Hocam havalı olmuş mu" notuyla paylaştı.