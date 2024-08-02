Yusuf Dikeç olimpiyatlara eli cebinde damga vurmuştu! Şevval İlayda Tarhan'ın da aldığı para ödülü dudak uçuklattı

02 Ağustos 2024 14:01 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:11

Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu! Kahve köpüğüne bile resmettiler: “Masrafsız amca” lakabı takıldı

Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu! Kahve köpüğüne bile resmettiler: “Masrafsız amca” lakabı takıldı

Sırp rakibinin ekipmanı gündem oldu! Olimpiyatlarda gözlükle yaptığı atışlarla konuşulan Yusuf Dikeç, gümüş madalyayı aldı geldi

Sırp rakibinin ekipmanı gündem oldu! Olimpiyatlarda gözlükle yaptığı atışlarla konuşulan Yusuf Dikeç, gümüş madalyayı aldı geldi

Fransa’da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları sürüyor.

10 metre havalı tabancı kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi Sırbistan temsilcilerine geçilerek gümüş madalya almıştı.

Yusuf Dikeç, karşılaşma sırasındaki rahat tavırlarıyla bir anda dünyanın gündemine oturdu.

YUSUF DİKEÇ SOSYAL MEDYAYI YIKTI

Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te 330 bini aşkın paylaşım yapıldı.

JAPONYA'DA 'MASRAFSIZ AMCA LAKABI' TAKILDI

Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e “Masrafsız amca” lakabı takıldı.

Bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç’ten “Kedici amca” olarak söz etti.

Öte yandan olimpiyatlarda madalya kazanan milli sporculara ne kadar para ödülü verildiği merak konusu haline geldi. Dikeç'in aldığı ödülse dudak uçuklattı.

TÜRKİYE'DE ALTINLA HESAPLANIYOR

Olimpiyatlara katılan her ülke farklı miktardaki para veya ev gibi ödüller ile madalya kazanan sporcularını ayrıca ödüllendiriyor.

Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya alan sporcularına verilen ödül ise cumhuriyet altını üzerinden veriliyor.

600 CUMHURİYET ALTINI

Yönetmeliğe göre olimpiyatlarda altın madalya kazanan sporcu bin cumhuriyet altını, gümüş madalya kazanan isim 600 cumhuriyet altını ve bronz madalya alan sporcu ise 300 cumhuriyet altını ile ödüllendiriliyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, OLİMPİYAT ÖDÜLLERİ KAÇ TÜRK LİRASI?

Güncel olarak bir cumhuriyet altını bugünkü kura göre 17 bin 589 Türk Lirası civarında seyrediyor.

Bu fiyat üzerinden yapılan hesaplamalara göre ise olimpiyatlardaki madalyalara göre alınan altınların TL cinsinden karşılığı şu şekilde:

Altın madalya: 1000 cumhuriyet altını ile yaklaşık 17 milyon 589 bin Türk Lirası

Gümüş madalya: 600 cumhuriyet altını ile yaklaşık 10 milyon 553 bin 400 Türk Lirası

Bronz madalya: 300 cumhuriyet altını ile yaklaşık 5 milyon 276 bin 700 Türk Lirası