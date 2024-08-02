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Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu! Kahve köpüğüne bile resmettiler: “Masrafsız amca” lakabı takıldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 10:28 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:33
Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu! Kahve köpüğüne bile resmettiler: “Masrafsız amca” lakabı takıldı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da fenomen haline geldi. Dikeç için Japonya'da binlerce kullanıcı övgü dolu paylaşım yaptı. Dikeç'in oldukça rahat atış pozisyonu için birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç sosyal medyada gündeme oturdu. Dünya çapında milyonlarca paylaşım yapan kullanıcılar milli sporcu Yusuf Dikeç'in atış pozisyonunu kahvenin köpüğüne bile resmeti.

Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu! Kahve köpüğüne bile atış pozisyonu resmedildi: “Masrafsız amca” lakabı takıldı - 1. Resim

JAPONLAR YUSUF DİKEÇ'İ ÇOK SEVDİ 

Dikeç, özellikle Japonya’da fenomen haline geldi. Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te 330 bini aşkın paylaşım yapıldı. Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e “Masrafsız amca” lakabı takılırken, bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç’ten “Kedici amca” olarak söz etti.

Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu! Kahve köpüğüne bile atış pozisyonu resmedildi: “Masrafsız amca” lakabı takıldı - 2. Resim

Bazı kullanıcılar ise ekipmana ihtiyaç duymayan Dikeç’i para karşılığında avantaj elde edilebilen oyunları dahi ücretsiz şekilde başarıyla oynayan oyunculara benzeterek “masrafsız oynayan amca” olarak niteledi. Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon da sosyal medyada paylaşılırken, bir kafede servis edilen kahvenin üzerine köpük ile resmedilen Yusuf Dikeç pozu da beğeni topladı.

Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu! Kahve köpüğüne bile atış pozisyonu resmedildi: “Masrafsız amca” lakabı takıldı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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