Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan bebek müjdesi!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 09:39 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:42
Geçtiğimiz ay futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu ortaya çıktı. Melisa Aslı Pamuk'un katıldığı son davetteki hamile görüntüsüne ise beğeni yağdı.
Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı evlendikten sonra eşinin yanına taşınan Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu ortaya çıktı. Törene katılan Melisa Aslı Pamuk'un görüntüsü beğeni topladı.
MELİSA ASLI PAMUK'TAN BEBEK MÜJDESİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Düğün ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşmayan Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu öğrenildi. Düğünün ardından eşinin Trabzon Çaykara’daki aile yakınlarını ziyarete giden ve büyük beğeni toplayan Melisa Aslı Pamuk'un bebek haberini vermek için Trabzon'a gittiği belirtildi.
Kaynak: tgrthaber.com