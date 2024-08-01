Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan bebek müjdesi!

01 Ağustos 2024 09:39 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:42

Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı evlendikten sonra eşinin yanına taşınan Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu ortaya çıktı. Törene katılan Melisa Aslı Pamuk'un görüntüsü beğeni topladı.

MELİSA ASLI PAMUK'TAN BEBEK MÜJDESİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Düğün ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşmayan Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu öğrenildi. Düğünün ardından eşinin Trabzon Çaykara’daki aile yakınlarını ziyarete giden ve büyük beğeni toplayan Melisa Aslı Pamuk'un bebek haberini vermek için Trabzon'a gittiği belirtildi.