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Hande Baladın Eczacıbaşı’ndan ayrılıyor mu? Ebrar Karakurt’un geleceği iddia edilmişti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 18:54 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 19:19
Hande Baladın Eczacıbaşı’ndan ayrılıyor mu? Ebrar Karakurt’un geleceği iddia edilmişti

Eczacıbaşı Dynavit başantrenörü Ferhat Akbaş ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Hande Baladın’ın takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyen milli voleybolcu Hande Baladın’ın sezon sonunda takımından ayrılacağı iddiaları gündeme düştü.

Hande Baladın Eczacıbaşı’ndan ayrılıyor mu? Ebrar Karakurt’un geleceği iddia edilmişti - 1. Resim

HANDE BALADIN ECZACIBAŞI’NDAN AYRILIYOR MU?

2019’dan bu yana Eczacıbaşı Dynavit’te oynayan Baladın, altyapısından yetiştiği kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

Baladın’ın ayrılık kararının başantranör Ferhat Akbaş ile yaşadığı sorunlar olduğu belirtildi.

Ancak, milli smaçör Hande Baladın’ın yeni rotası şu an için belirsizliğini koruyor.

Hande Baladın Eczacıbaşı’ndan ayrılıyor mu? Ebrar Karakurt’un geleceği iddia edilmişti - 2. Resim

EBRAR KARAKURT MU GELİYOR?

Öte yandan bir diğer milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un ise Eczacıbaşı Dynavit’e katılacağına dair söylentiler de gündeme geldi.

Eski voleybolcu Özlem Özçelik, Ebrar Karakurt’un gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit’e katılacağını söyledi.

Sıkça Sorulan Sorular
Milli voleybolcu 27 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber

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