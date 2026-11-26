Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında karşılaşacağı Hapoel Beer-Sheva, Batum'da oynanacak mücadele öncesinde futbol gündeminin merak edilen takımları arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, Gürcistan'daki Batum Stadı'nda oynanacak karşılaşmada saat 20.45'te rakibiyle kozlarını paylaşacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakada Danimarka Futbol Federasyonundan Morten Krogh düdük çalacak. Avrupa Ligi'nde 7 puanla 8. sırada bulunan Beşiktaş, dördüncü haftayı 1 puanla tamamlayan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Hapoel nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ İLE HAPOEL BEER SHEVA MAÇI BU AKŞAM OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki karşılaşma bu akşam Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak. Batum Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonundan Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılık görevlerini Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek. Futbolseverler, iki takımın karşı karşıya geleceği müsabakayı TRT 1 ekranlarından canlı takip edebilecek.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı dört karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 7 puanla beşinci hafta öncesinde 8. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı takım, Hapoel Beer-Sheva karşısında kazanarak ilk 8 sıradaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde üst sıralardaki yerini korumak isteyen Beşiktaş açısından karşılaşma, lig aşamasındaki puan mücadelesinin önemli maçlarından biri olacak.

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva ise Avrupa Ligi'nde geride kalan dört haftada istediği sonuçları alamadı. İsrail temsilcisi, oynadığı maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken hanesine yalnızca 1 puan yazdırdı. Haftaya 33. sırada giren ekip, rakip fileleri bir kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü. Batum'daki mücadelede iki takım da Avrupa Ligi puan tablosundaki konumunu değiştirmek için sahaya çıkacak.

HAPOEL BEER SHEVA NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE?

Tam adı Hapoel Be’er Sheva Football Club olan kulüp, İsrail'in güneyinde bulunan Be’er Sheva kentini temsil ediyor. Beerşeba veya Beer Sheva olarak da bilinen şehir, Negev Çölü'nün en büyük şehri olma özelliğini taşıyor. 1 Mayıs 1949 tarihinde kurulan kulüp, kırmızı-beyaz renkleriyle tanınıyor. Takım, futbol kamuoyunda “Develer” ve “Güneyin Kırmızıları” lakaplarıyla da biliniyor.

Hapoel Beer-Sheva, İsrail futbolunun en üst düzey organizasyonu olan İsrail Premier Ligi'nde mücadele ediyor. Takım, bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 22 puanla lig sıralamasında üçüncü basamakta bulunan İsrail temsilcisi, Avrupa Ligi'ndeki performansından farklı bir tabloya sahip. Kulübün Avrupa kupalarındaki karşılaşmaları ile lig mücadelesi, takımın sezon içerisindeki iki önemli kulvarını oluşturuyor.

Hapoel Beer-Sheva, iç saha karşılaşmalarını Be’er Sheva kentinde bulunan Toto Turner Stadyumu'nda oynuyor. Turner Stadium ve Yaakov Turner Toto Stadium isimleriyle de bilinen stat, yaklaşık 16 bin 126 seyirci kapasitesine sahip. Kulübün sahibi ise iş insanı Alona Barkat. Kırmızı-beyaz renkleriyle İsrail futbolunda yer alan ekip, Be’er Sheva kentinin temsilcisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.