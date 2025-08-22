Hastanelerde çalışma saatleri değişti mi? Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinde çalışma saati değişikliği

Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki devlet hastanelerine talimat gönderirken mesai saatleri de değişti. Her gün binlerce kişinin hizmet aldığı devlet hastanelerinde mesai saati değişikliği sonrası hastaneler saat kaça kadar çalışacak araması yapıldı.

HASTANELERDE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ildeki devlet hastanelerine talimat gönderilirken ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin çalışma süresi değişti. Yeni düzenlemeye göre ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00'ye kadar, hata sonu 08.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceği öğrenildi.

İstanbul Tabip Odası, "Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açısından önemli risk oluşturacaktır. Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez" sözleri ile tepki gösterirken Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

HASTANE ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI MI?



İstanbul Tabip Odası'nın tepkisinin ardından Sağlık Bakanlığı konu ile ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Kamuoyuna yansıyan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine, mesai dışı hizmet uygulamaları konusunda doğru bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızın, şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmayıp 04.08.2025 tarihinde kurumlarımıza hatırlatma yazısı yazılmıştır. Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla sağlık hizmeti sunumunda vardiyalı ya da mesai kaydırmalı çalışma yapılabilmektedir."

Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında yer alan diğer ifadeler şöyle devam etti:

"Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır."