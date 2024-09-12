Hatay Altınözü'nde 3.5 büyüklüğünde deprem hissedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Eylül 2024 13:54 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:58

Bugün Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3.5 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son listeyi paylaştı. Hissedenler ise az önce Hatay'da deprem mi oldu son dakika aramasını yaptı.

12 Eylül günü Altınözü'ne yakın mesafedeki Suriye'nin Hamah kentinde deprem oldu. Öğlen saatlerinde sarsıntıyı hissedenler ise depremin derinliğini ve şiddetini araştırdı. HATAY ALTINÖZÜ DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Altınözü'ne 109 km uzaklıkta olan Suriye'nin Hamah şehrinde 3,5 şiddetinde deprem oldu. Öğlen saatlerinde olan sarsıntı Hatay'da da hissedilirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri paylaştı.