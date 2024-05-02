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02 May 2024 21:43 - Güncelleme : 02 May 2024 21:44

Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin, 02 Mayıs 2024 tarihinde TSİ 21:23:32'de gerçekleştiği belirtildi. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Hatay&#039;da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

Hatay ilinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. Depremin derinliği ise 9.0 kilometre olarak kaydedildi. 2 Mayıs Hatay depremi büyüklüğü ve detaylar haberimizde!

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre;

CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)

02.05.2024, 21:23:32 TSİ

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 9.0 km

Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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