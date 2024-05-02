Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

02 May 2024 21:43 - Güncelleme : 02 May 2024 21:44

Hatay ilinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. Depremin derinliği ise 9.0 kilometre olarak kaydedildi. 2 Mayıs Hatay depremi büyüklüğü ve detaylar haberimizde!

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre;

CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)

02.05.2024, 21:23:32 TSİ

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 9.0 km