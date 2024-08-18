Hatay'da leylek göçü heyecanı: Merakla böyle izlediler!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Ağustos 2024 20:03 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:06
Sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, Hatay'ın İskenderun ilçesi semalarında görüldü. Hatay'da binlerce leyleğin göç uçuşunu vatandaşlar merakla izledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, vatandaşlar merakla izledi. Sonbaharın yaklaşmasının habercisi olarak görülen kalabalık gruplar halinde uçan leyleklerin göçü, İskenderun semalarında görüldü.
SÜZÜLEREK YOL ALDILAR
Kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan güneye göçen leylek sürüleri, İskenderun semalarında süzülerek yol aldı.
KAYDA ALDILAR
Binlerce leyleği havada görenler cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı