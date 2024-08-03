Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

03 Ağustos 2024 17:18 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:21

Hatay'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Hatay'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının da sayısı giderek artmaya başladı.

3 Ağustos Cumartesi günü saat 16.48 sıralarında Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı olan Uzunalıç mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Vatandaşlar tarafından yangının son durumu merak ediliyor.

HATAY ANTAKYA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından yangın havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.

Bölgede bulunan yangın söndürme helikopterleri ve arazözler tarafından müdahale devam ediyor.