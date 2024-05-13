Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde okullar yoğun yağış nedeniyle tatil edildi

13 May 2024 09:17 - Güncelleme : 13 May 2024 09:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aralarında Hatay’ın da bulunduğu 16 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar derelerin taşmasına ve birçok aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle veliler ve öğrenciler Hatay’da bugün okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre eğitime Antakya ve Defne ilçelerinde 1 gün ara verildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine 157’si su baskını ve 10 tanesi de mahsur kalma olan toplamda 167 ihbar geldi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise konu ile ilgili “Tüm imkanlarımızla güçlerimizi birleştirdik. Depremle beraber ortaya çıkan alt yapı eksikliğinin farkındayız. Hemşerilerimizden bu konuda biraz sabır rica ediyoruz. Önceliğimiz şehrimizin alt yapısını güçlendirmek. İlk iş olarak da bunları hızlı bir şekilde başlayacağız ve alt yapıyı çok iyi bir profile getirmenin gayretinde olacağız" dedi.