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 | Sumru Tarhan

Havai fişek kullanmak yasak mı 2025? Valilikten havai fişek kullanımı ve satışı hakkında yeni karar

Yaz aylarında artan sıcaklıkla beraber orman yangınlarında da artış yaşandı. İstanbul Valiliği, olası olumsuz durumlara karşı tedbir alırken havai fişek kullanımı ve satışı ile ilgili yeni karar aldığını paylaştı. Havai fişek kullanmak yasak mı sorusunun cevabı belli oldu.

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Havai fişek kullanmak yasak mı 2025? Valilikten havai fişek kullanımı ve satışı hakkında yeni karar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:58

, İstanbul genelinde havai fişek ve işaret fişeği gibi yanıcı maddelerle ilgili yeni karar aldığını duyurdu. Son günlerde ülkemizde artan sonrası tedbirler alındı.

HAVAİ FİŞEK KULLANMAK YASAK MI 2025?

İstanbul Valiliği, artan orman yangınlarına tedbir amaçlı havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi maddelerin satışını ve kullanımını yasakladı. Kutlama ve düğünlerde kullanılan havai fişekler belirli süreye kadar kullanıma kapalı olacak. Ülkemizde artan orman yangınlarının önüne geçmek için yanıcı maddelerin satışının yasaklandığı duyuruldu.

Havai fişek kullanmak yasak mı 2025? Valilikten havai fişek kullanımı ve satışı hakkında yeni karar

HAVAİ FİŞEK YASAKLANDI MI SON DAKİKA?

İstanbul Valiliği, havai fişek, işaret fişeği ile meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ile kullanımının 28 Ekim'e kadar yasaklandığını paylaştı. Valilik tarafından gelen açıklama şöyle oldu:

"İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır. ⁠İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır."

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ETİKETLER
#orman yangınları
#istanbul valiliği
#Havai Fişek Yasak
#Yanıcı Maddeler
#Güvenlik Tedbirleri
#Aktüel
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