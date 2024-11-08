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Havalar soğudu gözler kar yağışına çevrildi. Karın yağacağı tarih belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Kasım 2024 15:27 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:04
Havalar soğudu gözler kar yağışına çevrildi. Karın yağacağı tarih belli oldu

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşın gözü kar yağışı haberleri için Meteorolojiye çevrildi. Meteoroloji uzmanları kar yağışı için tarih vermeye başladı.

Uzun süren sıcak havaların ardından sıcaklıklar mevsim normallerine dönerken vatandaşın gözü kulağı da gelecek kar yağışı haberlerinde.

İSTANBUL’A KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumunu paylaşarak hafta sonu itibariyle İstanbul'da havaların soğuyacağı ve yağmur ile birlikte kar yağışının da geleceğini açıkladı.

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu itibariyle havaların soğuyacağı ve kar yağışının etkili olabileceği kaydedildi.

Havalar soğudu gözler kar yağışına çevrildi. Karın yağacağı tarih belli oldu - 1. Resim

ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Öte yandan bugün ve yarın yurtta yağış olmayacağı belirtiliyor.

Cumartesi öğleden sonra Marmara Bölgesi’ne hafif yağmur geliyor. Pazar, pazartesi de yağmurun devam edeceği tahmin ediliyor.

Havalar soğudu gözler kar yağışına çevrildi. Karın yağacağı tarih belli oldu - 2. Resim

Pazar, Pazartesi günü ise İç Anadolu, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu da yağmur görülüyor.

Hafta ortasında da Anadolu'da kar yağışı beklentileri artıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Bazı bölgelerde yağması bekleniyor ama İstanbul içlerinde etkili olması beklenmiyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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