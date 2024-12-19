Havranlı Kasap'ın nerede olduğu ve hangi ürünlerinde domuz eti çıktığı gündem oldu

19 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:31

Tarım ve Orman bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellenmeye devam ediyor. Köfteci Yusuf'un ardından iki firmada daha domuz eti tespit edildi. Bu firmalardan biri olan Havranlı Kasap'ın nerede olduğu, hangi ürünlerinde domuz eti çıktığı ve sahibinin kim olduğu gündem oldu. Açıklanan bilgilere göre Sütüven Sucukları'nda domuz eti bulundu.

Köfteci Yusuf sonrası bir ifşa daha! Dana diye domuz eti yedirdiler: Şarküteri ve marketlerde satılıyor

Köfteci Yusuf sonrası bir ifşa daha! Dana diye domuz eti yedirdiler: Şarküteri ve marketlerde satılıyor

Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından halka açıklanmaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından paylaşılan 18 Aralık 2024 tarihli listeye göre Köfteci Yusuf'un ardından iki firmanın ürünlerinde de domuz eti tespit edildi.

Bu firmalardan biri olan Havranlı Kasap'ın nerede olduğu, hangi ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ve sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

HAVRANLI KASAP NEREDE, SAHİBİ KİM?

Havranlı Kasap Balıkesir'in Edremit​ ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi​'nde bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listeye göre firmanın sahibinin Önder Sütüven olduğu belirtiliyor.

HAVRANLI KASAP'IN HANGİ ÜRÜNLERİNDE DOMUZ ETİ VAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerin sonucunda Havranlı Kasap'ın "Sütüven Sucukları" adlı ürününde domuz eti tespit edildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLER LİSTESİNE NASIL BAKILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan "guvenilirgida.tarımorman.gov.tr" adresinden vatandaşlar taklit ve tağşiş yapan firmaların ürünlerine bakabiliyor.