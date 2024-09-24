Hayatını kaybeden Alp Kavasoğlu'nun cenazesi bugün Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

24 Eylül 2024 12:31 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:35

Makyaj sanatçısı olan Alp Kavasoğlu'nun vefat haberinin ardından sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşıldı. Üzücü olayı Fezi Altun sosyal medya hesabından duyurdu. Kimdir, kaç yaşında gibi sorular da gündeme geldi.

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Tartışılan boksör Imane Khelif bu defa makyaj videosuyla dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu, birçok ünlünün makyajını yaptı.

Instagram hesabında paylaştığı gönderilere birçok yorum yapılırken bugün Fezi Altun, vefat haberini verdi.

ALP KAVASOĞLU KİMDİR?

1981 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen isim 2004 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümünden emzun oldu.

Mezun olmasının ardından bir şirkette organizasyon koordinatörlüğü yapan isim Mehmet Tatlı Akademi'sinde eğitim ve artistik direktörlüğü yaptı.

2016 senesinde Hande Sarıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı "Böyle Çok Daha Güzelsin" programında jürilik yaptı.

ALP KAVASOĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Makyaj sanatçısı olan Kavasoğlu hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen ismin acı haberini Fezi Altun sosyal medyadan duyurdu.