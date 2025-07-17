Hayvan pazarı ne zaman açılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2025 Temmuz ayının başında salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı vakalarında artış gözlemlenmesi üzerine, hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatılmıştı. Tespit edilen şap hastalığı miktarlarından dolayı karantina önlemleri devreye alınmıştı. Vatandaşlar tarafından ise hayvan pazarlarının ne zaman açılacağı merak ediliyor.

HAYVAN PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre hayvan pazarları aşılamalar tamamlandıkça peyderpey tekrar açılacak. Bakanlık, Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin veteriner hekiminin yetiştiriciler ile çalıştığı ve salgından koruma amacıyla saha taramaları ve aşılama faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirtti.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10.000 veteriner hekimimiz, yetiştiricilerimizle omuz omuza, hayvan sağlığını koruma amacıyla saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini büyük bir özveriyle yürütmektedir.

Sahada yürütülen çalışmalar, hem hastalıkların yayılmasını önlemek hem de hayvansal üretimi güvence altına almak adına kritik öneme sahiptir.

Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça peyderper tekrar açılacaktır. Bunun için aşılamaların belli bir orana gelmesi gerekmektedir. "

HAYVAN PAZARLARI NEDEN KAPATILDI?

Hayvan pazarları şap hastalığı vakalarındaki artış gözlemlendiği için tedbir amaçlı kapatılmıştı. Bakanlık tarafından hayvan pazarlarının kapatılmasına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir.

Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir. İkinci bir emre kadar açılmayacak

Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturuyor.

Bu bakımdan iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim."