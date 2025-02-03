Helen yayı nedir? Helen yayı depremleri ve Türkiye'de nerelerden geçtiği gündem oldu

03 Şubat 2025 12:19 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:23

Ege Denizi'nde 2 gündür yaşanan sarsıntılar hala devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların ardından Helen Yayı tekrardan gündem oldu. Vatandaşlar tarafından tarihte olan Helen Yayı depremleri araştırılmaya başlandı.

Ege Denizi'nde 1 Şubat 2025 tarihinden beri 4 ve üzeri depremler oluyor. Yaşanan depremlerden dolayı Yunanistan'ın bazı bölgelerinde okullar tatil edilirken, adalarda tahliye çalışmaları başlatıldı.

Yaşanan depremlerin ardından geniş ölçekli bir fay hattı olan Helen Yayı gündeme geldi.

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı paylaşımda Ege'de meydana gelen depremler ile ilgili "Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda ço sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dal ma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmediyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

HELEN YAYI NEDİR, NEREDE?

Helen Yayı bir diğer adıyla Girit Yayı, Afrika Levhası'nın Ege Denizi'nin altına daldığı bir alanda oluşan aktif deprem ve volkan üreten bir tektonik alandır.

Yunanistan'ın güneybatısında yer alan İyon Denizi'nden başlayıp Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanmaktadır.

Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturan fay üzerine çok sayıda deprem olur.

Helen ayı aynı zamanda oluşturduğu depremler ile tusunamiye sebep olabilir.

HELEN YAYI TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Helen Yayı'nda oluşan bir deprem Türkiye'nin batı kıyılarında olan İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da ciddi hasarlara sebep olabilir.

Helen YAyi Yunanistan'ın güneybatısında bulunan İyon Denizi'nden başlayıp, Girit ve Rodos'un güneyinden geçerek Fethiye Körfezine kadar uzanıyor.

HELEN YAYI DEPREMLERİ

Tarih boyunca Helen Yayı'nda meydana gelmiş birçok büyük deprem bulunuyor.

Bu depremlerden tespit edilenleri şöyle: