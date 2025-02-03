Ege'de durmak bilmeyen deprem fırtınası! Uzman isim açıkladı: Marmara depremini tetikler mi?

03 Şubat 2025 11:18 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:50

Ege Denizi'nde meydana gelen ve dakika başı tekrarlayan depremler 3. gününde de devam ederken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. 400'ü aşkın depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Ege'de 8,5 büyüklüğünde bir deprem sürpriz olmaz!" dedi. Pampal, yaşanan depremlerin Marmara depremine etkisini de değerlendirdi.

Ege Denizi'nde bir deprem daha! Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Ege Denizi'nde bir deprem daha! Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Ege Denizi'nde deprem fırtınası günlerdir durmaksızın devam ediyor. 400'ü aşkın depremin yaşandığı bölgede acil durum ilan edildi. Okullar tatil edildi, etkinlikler iptal oldu. Yetkililer ise 'teyakkuzdayız' açıklamalarında bulundu. Tedirgin eden depremler 3. gününde de devam ederken uzman isimlerden de peş peşe uyarı ve açıklamalar geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

"BÖLGEDE BÜYÜK BİR DEPREM HER ZAMAN MÜMKÜN"

Rodos-Girit hattında büyük bir depremin her zaman mümkün olduğunu dile getiren Pampal, "Burası zaten uzun yıllardır 4 ila 5 büyüklüğünde depremler üreten bir bölge. Rodos-Girit hattında 8 ile 8,5 büyüklüğüne ulaşan 7 büyük deprem meydana gelmiştir. Bu depremler oldukça büyük olup ciddi tsunami etkileri yaratmıştır. Antalya'dan başlayarak Muğla, Aydın, İzmir ve Çanakkale'ye kadar uzanan bölge, bu hareketlilikten etkilenmektedir" şeklinde konuştu.

"CİDDİ TSUNAMİ TEHLİKESİ OLUŞTURUR"

Ege Denizi'ndeki artan volkanik hareketlilik, denizaltındaki magma yükselmesi ile adacıkların oluşmasına veya deniz tabanında genişlemelere yol açabilir. Pampal, volkanik depremler hakkında, "Bu tür depremleri volkanik hareketlere haberci depremler olarak tanımlıyoruz. Eğer denizaltındaki magma yükselirse, volkanik depremler meydana gelir ve ciddi tsunami tehlikesi oluşturur" dedi.

Pampal, geçmişte Santorini'de yaşanan büyük volkanik patlamaların, büyük can kayıplarına ve tsunami dalgalarının kıyıları vurmasına neden olduğunu belirtti. Şu an için endişe verici bir durum olmasa da olası bir volkanik patlamanın ciddi etkiler yaratabileceğini vurguladı.

8,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM EGE'DE BEKLENİYOR

Prof. Dr. Pampal, Ege Denizi'ndeki artan depremlerin büyüklüğünün 8 ile 8,5 arasında olabileceğine dikkat çekerek, "Bu büyüklükteki bir deprem, Yunanistan adalarını, Yunanistan anakarasını ve Türkiye'nin batı kıyılarını etkileyebilir. Özellikle İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale gibi şehirler bu depremlerden etkilenebilir. Ancak en büyük hasar Yunanistan'a yönelik olacaktır" dedi. Pampal, böyle bir depremin sürpriz olmayacağını ve bölgedeki riskin her an artabileceğini ifade etti.

MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Marmara'daki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey sınır hattında, Helen Yayı üzerindeki depremlerin ise Anadolu'nun güney sınırında meydana geldiğini belirten Pampal, "Bu iki fay sisteminin doğrudan bir bağlantısı yok. Ancak, Helen Yayı üzerinde gerçekleşecek 8 ila 8,5 büyüklüğündeki bir deprem, Anadolu'nun genel sismik aktivitesinde artışa sebep olabilir. Örneğin, 6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki artçı sarsıntılar ve bağımsız depremler artış göstermiştir. Benzer bir durum burada da yaşanabilir" dedi.