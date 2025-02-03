Ege Denizi'ndeki depremlerden önce gelen uğultu! Yunanistan'da halk endişe içinde

03 Şubat 2025 11:28 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:48

Ege Denizi'nde peş peşe yaşanan depremler, Yunanistan'da büyük bir korkuya neden oldu. Son bir aydır Santorini Adası yakınlarında yüzlerce deprem meydana geldi. Yetkililer, halkın endişesini en çok artıran olayın depremden önce gelen uğultular olduğunu söyledi.

Ege Denizi'nde ocak ayından beri meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı. Özellikle son bir haftadaki sismik hareketlilik Yunanistan'ın Santorini Adası'nda alarm verilmesine neden oldu. 1-2 Şubat’ta hem sıklık hem de büyüklük açısından çok sayıda deprem kaydedilirken 7 günde en küçüğü 1,3 ile en büyüğü 4,8 büyüklüğündeydi.

''DEPREMLERİN SEBEBİ VOLKAN DEĞİL''

Bölgenin tektonik yapılara sahip olması ise endişeleri artırdı. Fakat Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, deprem risklerini değerlendirmek ve Yunanistan'ın volkanik yayını izlemekle görevli uzmanlara dayanarak yaptığı açıklamada sarsıntıların volkanik faaliyetlerle bağlantılı olmadığını söyledi.

DEPREMDEN ÖNCE GELEN UĞULTU

Sarsıntıların hissedildiği Anafi Adası'nın Belediye Başkanı Iakovos Rousos ise halktaki bir başka endişe nedeninin depremden önce ortaya çıkan uğultular olduğunu söyledi. Rousos, ''Sakiniz. Biz küçük bir ada'yız, birbirimizi tanıyoruz, hepimiz bir aradayız. Gün içinde birçok kez sarsılıyoruz, her geçen gün daha da şiddetleniyoruz, ama en zoru depremden önceki o yüksek uğultu, dün gece yoğun bir şekilde duyduğumuz bir şey." dedi.

''EN KÖTÜ SENARYO 6.0 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM''

Deprem Planlama ve Koruma Örgütü’ne (OASP) göre meydana gelebilecek en büyük depremin 5.5 Richter'i aşması beklenmese de tam tersini söyleyen uzmanlar da var. Durumu değerlendirmek üzere Santorini'ye giden Jeofizik ve Sismoloji Profesörü Costas Papazachos, alınan tedbirlerin ihtiyati olduğunu, en kötü senaryonun 6.0 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olacağını söyledi:

"Bu, mutlaka güçlü bir deprem olacağı anlamına gelmiyor, termal enerjinin dağılması ve Santorini'de daha küçük bir deprem yaşanması da mümkün. Ama tedbir almamız lazım."

SON DEPREMLER...

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