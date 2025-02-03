Ege Denizi'nde bir deprem daha! Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor

03 Şubat 2025 11:21 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:26

Son dakika haberi: Günlerdir Ege Denizi beşik gibi sallanıyor. Bölgede 28 Ocak'tan bu yana 400'ün üzerinde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı son verilere göre; Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem olursa hangi iller etkilenir? Sarsıntının hissedildiği yerler

Ege Denizi'nde deprem olursa hangi iller etkilenir? Sarsıntının hissedildiği yerler

Ege Denizi'nde 48 saatte tam 400 deprem! Uzman isimden o ilimiz için korkutan açıklama: 'Hasar bırakır'

Ege Denizi'nde 48 saatte tam 400 deprem! Uzman isimden o ilimiz için korkutan açıklama: 'Hasar bırakır'

Ege Denizi, 3 gündür devam eden peş peşe depremlerle sallandı. Farklı saat aralıklarında en küçüğü 2.0 ve en büyüğü 4.8 olmak üzere 400'ün üzerinde deprem oldu. Depremlerin şiddeti büyük olmasa da vatandaşları korkutmaya yetti.

Sarsıntılar dün de devam etti. İlk olarak sabah saatlerinde sarsıntıların en küçüğü 3.5 en büyüğü ise 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 21:00 ila 22:00 arasında ise tam 10 farklı deprem meydana geldi.

⚠️EGE DENİZİ DEPREMLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EGE DENİZİ'NDE BİR DEPREM DAHA!

Günlerdir sallanan Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BİR SAAT İÇİNDE 4'ÜN ÜZERİNDE 4 DEPREM

AFAD'ın verilere göre Ege Denizi'nde bir saat içinde büyüklüğü 4'ün üzerinde 4 deprem daha oldu. Uzmanlar Ege Denizi'nde gerçekleşen depremlerin ilerleyen saatlerde de devam edeceğini bildirdi.

"DİKKATLİ OLMANIZI ÖNERİYORUM""

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 400'ün üzerinde gerçekleşen sarsıntılara dikkat çekti. Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum"

DEPREMLER SONRASI YUNANİSTAN'DA FLAŞ KARARLAR!

Öte yandan Ege Denizi'nde 400'ü aşkın sarsıntının kaydedildiği deprem fırtınası sonrası Yunanistan'da devlet teyakkuza geçti. Başbakan Miçotakis önderliğinde düzenlenen acil durum toplantısında 3 bölgede okullar tatil edildi. Depremlerin olduğu bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SANTORİNİ ADASI'NI TERK EDİYORLAR

Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle birçok kişi Santorini Adası'ndan ayrılmaya başladı. Önlem olarak Santorini ve üç adada daha okullar bir gün süreyle tatil edilirken, kültürel etkinlikler iptal edildi ve halka kapalı alanlarda kalabalık şekilde bulunmamaları tavsiye edildi. Büyük bir depremin meydana gelebileceğinden endişe duyan birçok kişi ise başkent Atina'ya gitmek için Santorini Limanı'na akın etti.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLURSA HANGİ İLLER ETKİLENİR?

Peki olası bir Ege Denizi depremi sonrasında hangi iller etkilenir. Ege Denizi'nde olası bir depremde İzmir, Muğla, Denizli, Aydın ve Manisa'da sarsıntının şiddetine göre hissedilebilir.