Ege depremlerinde dikkat çeken ayrıntı! İlk kez olmuyor: Peş peşe 50 binden fazla deprem

03 Şubat 2025 09:00 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:23

Ege Denizi'nde 2 gündür devam eden depremlerin sayısı 400'ü aştı. Bölgede acil durum ilan edilirken akıllara İzlanda'da yaşanan depremler geldi. 4 yıl önce 50 bin deprem peş peşe yaşandığı ada ülkesine bu uyarı yapılmıştı.

Ege Denizi'nde 48 saatte tam 400 deprem! Uzman isimden o ilimiz için korkutan açıklama: 'Hasar bırakır'

Ege Denizi'nde 48 saatte tam 400 deprem! Uzman isimden o ilimiz için korkutan açıklama: 'Hasar bırakır'

Santorini nerede, Ege Denizi’nde mi? Bir günde 10’dan fazla deprem oldu

Santorini nerede, Ege Denizi’nde mi? Bir günde 10’dan fazla deprem oldu

Ege Denizi'nde yaşanan depremler bölge halkını tedirgin etti. 48 saatte tam 400'ün üzerinde depremin meydana geldiği Ege Denizi'nde hareketlilik durmaksızın devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından Yunanistan yetkilileri acil toplanma kararı aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından önlemler duyuruldu. Adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Adada tüm kültürel etkinlikler iptal edilerek, bölge sakinlerinden kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması istendi.

Bölgede hareketlilik devam ederken AFAD sarsıntıları "Deprem fırtınası şeklinde gelişen aktivite" olarak tanımladı. Adeta deprem hazırlığının yapıldığı bölgede yaşananlar 4 yıl önce İzlanda'da meydana gelen depremleri hatırlattı.

ÜST ÜSTE 50 BİN DEPREM

Yanardağın bulunduğu Ege’deki Santorini adasının yakınlarında meydana gelen seri depremler volkanik ada ülkesi olan İzlanda'da 4 yıl önce yaşananları hatırlattı.

Reykjanes Yarımadası’nda kaydedilen en büyük depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu ve 24 Şubat-1 Mart 2021 tarihlerinde büyüklüğü 5'in üstünde 2 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, Reykjanes Yarımadası’nda son 3 haftada 50 binden fazla deprem olduğunu belirtmişti.

Bilim adamları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda’da yaşanan depremlerin volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.