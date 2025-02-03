Ege Denizi'nde 48 saatte tam 400 deprem! Uzman isimden o ilimiz için korkutan açıklama: 'Hasar bırakır'

03 Şubat 2025 08:50 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:16

Ege Denizi'nde 2 gündür durmaksızın devam eden depremlerin sayısı 400'ü buldu. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede Yunanistan acil toplanma kararı alırken tedirgin eden depremlerin ardından uzmanlardan da açıklamalar geldi. Doç. Dr. Bülent Özmen Muğla'ya dikkat çekti.

Santorini nerede, Ege Denizi’nde mi? Bir günde 10’dan fazla deprem oldu

Santorini nerede, Ege Denizi’nde mi? Bir günde 10’dan fazla deprem oldu

Ege Denizi'nde 48 saat içinde tam 400 deprem kaydedildi. En büyüğü 4.8 büyüklüğünde olan depremler bölge halkını tedirgin ederken Yunanistan'dan da acil toplandı. Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı. Okullar tatil edildi, etkinlikler iptal oldu. Bölge sakinlerinden kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması istendi.

EGE'DE DEPREM FIRTINASI

AFAD yaşanan sarsıntıları "Deprem fırtınası şeklinde gelişen aktivite" olarak tanımladı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, "28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıkmıştır. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir" açıklamasını yaptı.

Ege Denizi'nde, 1-3 Şubat'ta en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan sarsıntılar tespit edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 28 Ocak tarihinden bu yana 400'ün üzerinde deprem meydana geldi" ifadeleri yer aldı.

"TSUNAMİ DALGALARINI OLUŞTURMA İHTİMALİ VAR"

Türkiye ve Yunanistan depremler nedeniyle diken üstünde beklerken Doç. Dr. Bülent Özmen Ege Denizi’ndeki depremleri değerlendirdi. Bülent Özmen, “Kıyılarda bulunmama uyarısı tsunami ihtimali nedeniyle. Deprem olduktan sonra depremin yıkıcı etkilerinin yanı sıra tsunami dalgaları da oluşuyor. Bu bölgede de 6,5'u geçecek depremlerin Tsunami dalgalarını oluşturma ihtimali var. Bu dalgaların da depremin sarsıntısının yanı sıra yine can kaybını yaratma ihtimali var” diye konuştu.

MUĞLA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Doç. Dr. Bülent Özmen, “Santorini Adası, Türkiye’de Bodrum ve Muğla kıyılarına yaklaşık yaklaşık 175-180 kilometre uzaklıkta. Zaten 4,8 büyüklüğündeki depremi de Muğla, Aydın ve İzmir’deki insanlar hissetti. Eğer daha büyük deprem olur ve Tsunami dalgaları yaratırsa hem depremin sarsıntısı Muğla ilindeki yerleşim birimlerinde hem de tsunami dalgaları nedeniyle Türkiye kıyılarında hasar yaratma ihtimali var” ifadeleriyle uyarılarda bulundu.