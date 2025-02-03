Ege Denizi'nde depremler sürüyor, AFAD'dan açıklama geldi! Miçotakis'ten olağanüstü toplantı: Okullar tatil, etkinlikler iptal

03 Şubat 2025 01:12 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 03:13

Ege Denizi'nde son 10 gün içinde 400’den fazla deprem meydana geldi. Özellikle 3 Şubat itibarıyla sarsıntıların sıklığında gözle görülür bir artış yaşanırken, son 24 saatte 4 büyüklüğünün üzerinde yaklaşık 10 deprem kaydedildi. Bölgedeki bu hareketlilik halk arasında büyük deprem endişesine yol açarken, Başbakan Kiryakos Miçotakis, pazar akşamı acil bir toplantı düzenleyerek kararlar aldı. Sismik hareketliliğin etkilediği bölgelerde okullar tatil edildi. AFAD da gelişmeleri "deprem fırtınası" şeklinde değerlendirerek 2012'ye dikkat çekti. İşte son depremler...

Şubat ayıyla birlikte Ege Denizi'nde sismik hareketlilik Şubat ayında endişe verici şekilde arttı. AFAD’ın aktardığı son verilere göre, 3 Şubat Pazartesi günü de bölgede depremler devam ediyor. Peş peşe meydana gelen sarsıntılar, bölgede daha büyük bir depremin yaşanabileceği endişesini artırıyor. Uzmanlar ve yetkililer, gelişmeleri yakından takip ederken, vatandaşlara dikkatli olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuyor.

3 Şubat Pazartesi tarihinde onlarca sarsıntı devam ederken son olarak saat 02.54'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçti.

AFAD DUYURDU: 400'ÜN ÜZERİNDE SİSMİK AKTİVİTE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 28 Ocak’tan itibaren yoğunlaşan sismik hareketlilikle ilgili açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmeye göre, bölgede şu ana kadar 400'ün üzerinde deprem meydana geldi. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite kapsamında en büyük sarsıntının 4.8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

2011-2012'YE DİKKAT ÇEKİLDİ

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremlerin Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı ve derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği ifade edildi. Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiği bilgisi verilirken, 2011-2012 yıllarında aynı bölgede benzer bir sismik hareketliliğin yaşandığı ve bu süreçte herhangi bir volkanik patlamanın meydana gelmediği hatırlatıldı.

VOLKANİK AKTİVİTE VE TSUNAMİ İHTİMALİNE BAKILIYOR

AFAD, Türkiye’deki bilim insanları ve araştırmacılarla birlikte durumu yakından takip ettiklerini ve depremin yanı sıra volkanik aktivite ve tsunami ihtimallerini de farklı açılardan değerlendirdiklerini belirtti. Açıklamada, vatandaşların sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar etmemeleri ve yalnızca resmî kaynaklardan bilgi almaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini ve kamuoyuna düzenli olarak bilgilendirme yapacaklarını bildirdi.

YUNANİSTAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Yunanistan’ın Ege adalarında son günlerde meydana gelen artan sismik hareketlilik nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis’in başkanlığında, hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla pazar gecesi olağanüstü bir toplantı düzenlendi.

Başta Santorini olmak üzere, Ege Denizi’ndeki adalarda meydana gelen küçük ölçekli depremler, yetkilileri harekete geçirdi. Atina Jeodinamik Enstitüsü’nün verilerine göre, bölgede 24 Ocak’tan bu yana yüzlerce sarsıntı kaydedildi. Bu gelişmeler üzerine, hükümet sismik hareketliliğin nedenleri ve olası büyük bir depreme karşı alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, alınan kararların tamamen tedbir amaçlı olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan yetkililerin belirlediği kurallara uymalarını istedi.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL

Deprem riskine karşı önlem olarak, Amargos Adası Belediyesi 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Aynı zamanda, bölgedeki tüm kültürel etkinlikler iptal edilerek, halkın kalabalık kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması gerektiği bildirildi.

Önlemlerin genişletildiği Santorini’ye ise arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede görev yapacak ekiplerin çalışmaları için çadırlar kuruldu, ayrıca arama kurtarma köpekleri ve insansız hava araçları destek amacıyla adaya gönderildi. Olası bir depremde yapılara zarar verebileceği düşüncesiyle adadaki bazı havuzların boşaltıldığı da öğrenildi.

2012'DE DE YAŞANMIŞ 14 AY SÜRMÜŞTÜ

Santorini Adası'nda 2012 yılında artan sismik aktivite, yaklaşık 14 ay boyunca devam etti. Ancak bu süre zarfında herhangi bir volkanik patlama meydana gelmedi.

MÖ 1600'DE BÜYÜK PATLAMA YAŞANDI

Volkanik yapıya sahip olan Santorini’de bilinen en büyük patlama MÖ 1600 yıllarında gerçekleşti. Bu patlamanın etkisiyle adanın yaklaşık 73 kilometrekarelik bir bölümü sular altında kaldı.

Günümüzde, Santorini’den teknelerle ulaşılabilen ve büyük patlama sonrası su altında kalan bir kısmıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ilgi gösterdiği popüler ziyaret noktalarından biri haline geldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yetkililer süreci yakından takip ederken, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Deprem riskine karşı alınan tedbirlerin, ilerleyen günlerde yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak güncellenebileceği kaydedildi.