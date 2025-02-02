İzmir, Muğla, Aydın, Manisa'da yarın okullar tatil mi? 3 Şubat Pazartesi depremlerin ardından Yunanistan'da okullar tatil edildi

02 Şubat 2025 17:33 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:56

Ege Denizi'nde art arda depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından Yunanistan'ın bazı bölgelerinde okullar tatil edildi. Vatandaşlar tarafından İzmir, Muğla, Aydın, Manisa'da yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 3 Şubat 2025 Pazartesi eğitim öğretim durumu gündem oldu.

Ege Denizi beşik gibi! Yunan Adası peş peşe depremlerin ardından okulları tatil etti, halka uyarılar yapıldı

Ege Denizi beşik gibi! Yunan Adası peş peşe depremlerin ardından okulları tatil etti, halka uyarılar yapıldı

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 2 Şubat 2025 Pazar günü Ege Denizi'nde saat 10:22 sıralarında iki büyük deprem meydana geldi.

4.7 ve 3.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Atina açıklarında saat 15:55 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

1 Şubat 2025 Cumartesi gününden beri devam eden depremlerin ardından Yunanistan'da okullar tatil edildi.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'de depremlerin olduğu bölgeye yakın olan İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa illerinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

İZMİR, MUĞLA, AYDIN, MANİSA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 3 ŞUBAT 2025?

İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa illeri Ege Denizi'nde son 2 gündür yaşanan depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor.

Herhangi bir yıkım veya can kaybı henüz yaşanmadı. Ancak art arda yaşanan sarsıntılar vatandaşları telaşlandırmaya başladı.

Henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa illerinde okulların tatil edileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz. Ancak şu an 3 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların eğitim öğretimlerine devam edeceği tahmin ediliyor.