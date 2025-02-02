Ege Denizi beşik gibi! Yunan Adası peş peşe depremlerin ardından okulları tatil etti, halka uyarılar yapıldı

02 Şubat 2025 15:16 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:17

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son günlerde artan depremler endişelere neden oldu. Son 24 saatte peş peşe meydana gelen depremlerin ardından yarın okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Bugün içinde gerçekleşecek etkinlikler iptal edilirken halka uyarılarda bulunuldu.

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Yunanistan'ın Santorini adasında son günlerde artan sismik aktivite nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edilmesi kararı alındı. Son 24 saat içinde birçok deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların en küçüğü 2.8, en büyüğü ise 4,8 olarak kayıtlara geçti.

Santorini Adası Belediyesi Meclisinin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınması kararı alındı.

OKULLAR TATİL, ETKİNLİKLER İPTAL

Bu çerçevede Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edildi. Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Kararda, vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan da kaçınması istendi.

1 AYDA 150-200'DEN FAZLA DEPREM

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sismolog Gerasimos Papadopoulos, gelişen durum hakkında yorum yaparak, "büyüklükler arttıkça sismik risk de artıyor" demişti. Jeodinamik Enstitüsü tarafından tanımlanan mekanizmanın, depremlerin volkanik değil tektonik kökenli olduğunu gösterdiğini doğrulamıştı.

ERT'ye yaptığı açıklamada Papadopoulos, ocak ayının başından bu yana 150 ila 200'den fazla deprem olduğunu ve bunların çoğunun geçen hafta meydana geldiğini bildirmişti. Depremlerin birkaçının doğrudan Santorini'de merkezlendiğini, çoğunun adanın 10 ila 30 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını vurgulamıştı.

SON DEPREMLER...

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