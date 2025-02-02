Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem: Kandilli ilk verileri duyurdu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Şubat 2025 12:44 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 12:53
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.3 kilometre olarak kaydedildi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
AFAD'ın aktardığı verilere göre; saat 10.22'de Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1 Şubat'ta saat 15.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Saat 16.29'da da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti. Her iki depreminde 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Kaynak: Tgrthaber.com