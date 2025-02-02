Ege Denizi'nde şiddetli deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

02 Şubat 2025 10:55 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:27

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 6 km altında gerçekleşti.

Akdeniz ve Ege'de peş peşe bir deprem daha! Ege Volkanik Yay Kuşağı adeta beşik gibi... Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Akdeniz ve Ege'de peş peşe bir deprem daha! Ege Volkanik Yay Kuşağı adeta beşik gibi... Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

AFAD'ın aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)

Tarih:2025-02-02

Saat:10:22:05 TSİ

Enlem:36.67861 N

Boylam:25.3825 E

Derinlik:6.64 km

PEŞ PEŞE DEPREMLER

1 Şubat'ta saat 15.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Saat 16.29'da da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti. Her iki depreminde 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...