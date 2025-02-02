Ege Denizi'nde şiddetli deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Şubat 2025 10:55 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:27
Son dakika haberi: Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 6 km altında gerçekleşti.
AFAD'ın aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
- Büyüklük:4.7 (Mw)
- Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
- Tarih:2025-02-02
- Saat:10:22:05 TSİ
- Enlem:36.67861 N
- Boylam:25.3825 E
- Derinlik:6.64 km
PEŞ PEŞE DEPREMLER
1 Şubat'ta saat 15.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Saat 16.29'da da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti. Her iki depreminde 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com