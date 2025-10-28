29 Ekim kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Resmi tatillerde kütüphaneler açık oluyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak olan yarın için bekleyiş sürerken yarın açık olan kütüphanelerin isimleri ve saatleri de açıklandı.

29 EKİM KÜTÜPHANELER AÇIK MI, KAPALI MI 2025?

Atatürk Kitaplığı tarafından paylaşılan verilere göre 29 Ekim'de açık olacak olan kütüphaneler listesi belli oldu.

ATATÜRK KİTAPLIĞI – TAKSİM

09:00–21:00

AFİFE BATUR KÜTÜPHANESİ – KADIKÖY

7/24

AHMED ARİF KÜTÜPHANESİ – SULTANGAZİ

09:00–21:00

AHMET BEDEVİ KÜTÜPHANESİ – SARIYER

09:00–19:00

AHMET SÜHEYL ÜNVER KÜTÜPHANESİ – ÜMRANİYE

09:00–21:00

ATTİLÂ İLHAN KÜTÜPHANESİ – KÜÇÜKÇEKMECE

09:00–21:00

BARUTHANE KÜTÜPHANE – BAKIRKÖY

10:00–21:00

BEŞİKTAŞ İSKELE KÜTÜPHANESİ – BEŞİKTAŞ

09:00–22:00

BULGUR PALAS KÜTÜPHANESİ – FATİH

10:00–19:00

RESMİ TATİLLERDE KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın resmi tatil olacak. İBB tarafından paylaşılan duyuruya göre yarın açık olacak olan kütüphaneler de belli oldu.



ÇUBUKLU SİLOLAR KÜTÜPHANESİ – BEYKOZ

10:00–21:00

GÜLTEN AKIN KÜTÜPHANESİ – ESENYURT

09:00–21:00

HABİTAT KÜTÜPHANE – ŞİŞLİ

10:00–22:00

HACI BEKTAŞ VELİ KÜTÜPHANESİ – SULTANGAZİ

09:00–21:00

HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL KÜTÜPHANESİ – EYÜPSULTAN

09:00–19:00

HASAN İZZETTİN DİNAMO KÜTÜPHANESİ – PENDİK

09:00–21:00

İDRİS GÜLLÜCE KÜTÜPHANESİ – TUZLA

09:00–21:00

İSMAİL HAKKI TONGUÇ KÜTÜPHANESİ – ESENYURT

09:00–21:00



KADIKÖY İSKELE KÜTÜPHANESİ – KADIKÖY

09:00–22:00

KARA SURLARI BELGRADKAPI KİTAPLIĞI – FATİH

10:00–18:00

KARA SURLARI MEVLANAKAPI KİTAPLIĞI – FATİH

10:00–18:00

METİN ALTI OK KÜTÜPHANESİ – KÜÇÜKÇEKMECE

09:00–21:00

MODA İSKELE KÜTÜPHANESİ – KADIKÖY

09:00–22:00

MUALLİM CEVDET KÜTÜPHANESİ – KARTAL

7/24

MUZAFFER İZGÜ KÜTÜPHANESİ – MALTEPE

09:00–21:00

MÜZE GAZHANE SESLİ KÜTÜPHANE – KADIKÖY

09:00–22:00

NAİLE AKINCI KÜTÜPHANESİ / FESHANE – EYÜPSULTAN

10:00–20:00

NASRETTİN HOCA KÜTÜPHANESİ – BAĞCILAR

09:00–21:00

PEYAMİ SAFA KÜTÜPHANESİ – KASIMPAŞA

09:00–21:00

RIFAT ILGAZ KÜTÜPHANESİ – ARNAVUTKÖY



09:00–21:00

SABAHATTİN ALİ KÜTÜPHANESİ – BAŞAKŞEHİR

09:00–19:00

SABAHATTİN EYÜBOĞLU KÜTÜPHANESİ – AVCILAR

09:00–21:00

SÂMİHA AYVERDİ KÜTÜPHANESİ – BAYRAMPAŞA

09:00–21:00

SEVGİ SOYSAL KÜTÜPHANESİ – TAKSİM

7/24

TAŞ MEKTEP KÜTÜPHANESİ – BÜYÜKADA

09:00–18:00

TURHAN SELÇUK KÜLTÜR EVİ – KADIKÖY

10:00–21:00

YAŞAR KEMAL KÜTÜPHANESİ – SANCAKTEPE

09:00–21:00