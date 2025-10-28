29 Ekim kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Resmi tatillerde kütüphaneler açık oluyor mu?

Kategoriler
İstanbul
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak olan yarın için bekleyiş sürerken yarın açık olan kütüphanelerin isimleri ve saatleri de açıklandı.
Atatürk Kitaplığı tarafından paylaşılan verilere göre 29 Ekim'de açık olacak olan kütüphaneler listesi belli oldu.
ATATÜRK KİTAPLIĞI – TAKSİM
09:00–21:00
AFİFE BATUR KÜTÜPHANESİ – KADIKÖY
7/24
AHMED ARİF KÜTÜPHANESİ – SULTANGAZİ
09:00–21:00
AHMET BEDEVİ KÜTÜPHANESİ – SARIYER
09:00–19:00
AHMET SÜHEYL ÜNVER KÜTÜPHANESİ – ÜMRANİYE
09:00–21:00
ATTİLÂ İLHAN KÜTÜPHANESİ – KÜÇÜKÇEKMECE
09:00–21:00
BARUTHANE KÜTÜPHANE – BAKIRKÖY
10:00–21:00
BEŞİKTAŞ İSKELE KÜTÜPHANESİ – BEŞİKTAŞ
09:00–22:00
BULGUR PALAS KÜTÜPHANESİ – FATİH
10:00–19:00
ÇUBUKLU SİLOLAR KÜTÜPHANESİ – BEYKOZ
10:00–21:00
GÜLTEN AKIN KÜTÜPHANESİ – ESENYURT
09:00–21:00
HABİTAT KÜTÜPHANE – ŞİŞLİ
10:00–22:00
HACI BEKTAŞ VELİ KÜTÜPHANESİ – SULTANGAZİ
09:00–21:00
HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL KÜTÜPHANESİ – EYÜPSULTAN
09:00–19:00
HASAN İZZETTİN DİNAMO KÜTÜPHANESİ – PENDİK
09:00–21:00
İDRİS GÜLLÜCE KÜTÜPHANESİ – TUZLA
09:00–21:00
İSMAİL HAKKI TONGUÇ KÜTÜPHANESİ – ESENYURT
09:00–21:00
KADIKÖY İSKELE KÜTÜPHANESİ – KADIKÖY
09:00–22:00
KARA SURLARI BELGRADKAPI KİTAPLIĞI – FATİH
10:00–18:00
KARA SURLARI MEVLANAKAPI KİTAPLIĞI – FATİH
10:00–18:00
METİN ALTI OK KÜTÜPHANESİ – KÜÇÜKÇEKMECE
09:00–21:00
MODA İSKELE KÜTÜPHANESİ – KADIKÖY
09:00–22:00
MUALLİM CEVDET KÜTÜPHANESİ – KARTAL
7/24
MUZAFFER İZGÜ KÜTÜPHANESİ – MALTEPE
09:00–21:00
MÜZE GAZHANE SESLİ KÜTÜPHANE – KADIKÖY
09:00–22:00
NAİLE AKINCI KÜTÜPHANESİ / FESHANE – EYÜPSULTAN
10:00–20:00
NASRETTİN HOCA KÜTÜPHANESİ – BAĞCILAR
09:00–21:00
PEYAMİ SAFA KÜTÜPHANESİ – KASIMPAŞA
09:00–21:00
RIFAT ILGAZ KÜTÜPHANESİ – ARNAVUTKÖY
09:00–21:00
SABAHATTİN ALİ KÜTÜPHANESİ – BAŞAKŞEHİR
09:00–19:00
SABAHATTİN EYÜBOĞLU KÜTÜPHANESİ – AVCILAR
09:00–21:00
SÂMİHA AYVERDİ KÜTÜPHANESİ – BAYRAMPAŞA
09:00–21:00
SEVGİ SOYSAL KÜTÜPHANESİ – TAKSİM
7/24
TAŞ MEKTEP KÜTÜPHANESİ – BÜYÜKADA
09:00–18:00
TURHAN SELÇUK KÜLTÜR EVİ – KADIKÖY
10:00–21:00
YAŞAR KEMAL KÜTÜPHANESİ – SANCAKTEPE
09:00–21:00