Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Sözde hakemlerin bahis rezilliği Avrupa basınında! Manşetlere taşıdılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına yönelik açıklamaları sonrası başsavcılık harekete geçti. Türk sporunda şok etkisine neden olan skandal olay Avrupa basınında da gündem oldu. Atılan manşetlerde, 'Türk futbolu benzeri görülmemiş bir skandalla karşı karşıya' yorumları yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 14:03

Türk futbolu, bazı hakemlerin oynaması skandalıyla çalkalanıyor. Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk hakemliğindeki bahis skandalını duyurmasının yankıları sürüyor. 152 hakemin isminin gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi. Patlak veren , Avrupa'daki birçok basın kuruluşu tarafından da okuyucularına duyuruldu.

Sözde hakemlerin bahis rezilliği Avrupa basınında! Manşetlere taşıdılar

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ...'

Fransız Foot Mercato, “Yolsuzluk, yasaklı bahis, 371 tespit edildi: Türk futbolu benzeri görülmemiş bir skandalla karşı karşıya.” ifadelerini kullandı.

Sözde hakemlerin bahis rezilliği Avrupa basınında! Manşetlere taşıdılar

"YASAĞA RAĞMEN BAHİS OYNAMAKLA SUÇLANIYORLAR"

Bir diğer Fransız gazetesi L'Equipe, haberi; “Türkiye’de yeni bir skandal: Yüzlerce hakem yasağa rağmen maçlara bahis oynamakla suçlanıyor.” şeklinde okuyucularına duyurdu.

Alman gazetesi Bild ise, “Türkiye’de büyük hakem skandalı! Yüzlerce hakem maçlara bahis oynuyor” manşetini attı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun “Bugün Türk futbolu için bir dönüm noktası olacak.” ifadelerini öne çıkarttı.

Sözde hakemlerin bahis rezilliği Avrupa basınında! Manşetlere taşıdılar

"TÜRK FUTBOLU BAHİS SKANDALI TEHDİDİ ALTINDA"

Kicker'da ise “Türk futbolu bir bahis skandalı tehdidi altında: Ulusal Futbol Federasyonu’na göre, profesyonel liglerde yüzlerce hakem maçlara bahis oynadı.” denildi.

Sözde hakemlerin bahis rezilliği Avrupa basınında! Manşetlere taşıdılar

İngiliz Sky Sports, haberi dün akşam saatlerinde okuyucularına duyurdu.

İngiliz gazete, “Türk bahis skandalında 150’den fazla hakem hakkında soruşturma açıldı” manşetini attı ve Hacıosmanoğlu'nun “Türk futbolunun bir değişime ihtiyacı olduğunu biliyoruz.” cümlelerine yer verdi.

Sözde hakemlerin bahis rezilliği Avrupa basınında! Manşetlere taşıdılar

"TÜRKİYE'DE BİRÇOK KULÜP YABANCI HAKEM İSTİYOR"

İspanya’dan Mundo Deportivo, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu.” ifadelerini kullandı.

Sözde hakemlerin bahis rezilliği Avrupa basınında! Manşetlere taşıdılar

İspanyol gazete haberde ayrıca, “Türkiye’de birçok kulüp sık sık hakem şikayetinde bulunur ve maçlarına yabancı hakem ister. Geçen sene Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slovenyalı Vincic yönetti.” hatırlatması da yaptı.

Sözde hakemlerin bahis rezilliği Avrupa basınında! Manşetlere taşıdılar

"MEGA HAKEM SKANDALI PATLAK VERDİ"

İtalyan La Gazzetta dello Sport, “Türkiye’de mega hakem skandalı patlak verdi: 371 kişinin bahis şirketlerinde açık hesabı var.” manşetini attı.

Portekizli Record gazetesinde; “Türkiye’de skandal: Federasyon, 300’den fazla hakemin bahis hesabı olduğunu açıkladı.” denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tahir Kum'dan TGRT Haber'de çarpıcı bahis açıklaması: Hakemlerin ismi açıklanacak, iki kulüp inceleniyor
Hakemler bahis oynayabilir mi cezası var mı?
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamaları sonrası kulüplerden peş peşe TFF'ye çağrı
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#hakem
#tff
#skandal
#bahis
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.