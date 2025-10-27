Hakemler bahis oynayabilir mi cezası var mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında “Profesyonel liglerde 571 faal hakemin 371’inin bahis hesabı mevcut. 152’si aktif olarak bahis oynuyor.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynayan hakemlerle ilgili birkaç ay önce soruşturma başlatıldığını bildirdi.

HAKEMLER BAHİS OYNAYABİLİR Mİ?

TFF Disiplin Talimatı’nın 57. maddesine göre, hakemler, yöneticiler ve futbolcuların futbol karşılaşmalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan ya da dolaylı biçimde katılması yasaktır.

Bu hüküm, hakemlerin tarafsızlığını ve futbolun güvenilirliğini koruma amacını taşır.

Yasal veya yasa dışı ayrımı yapılmadan, tüm bahis oyunlarına katılım yasaklanmıştır.

Yani hakemler, resmi ve devlet kontrolündeki bahis platformlarında bile kupon oluşturamaz.

Talimat, “doğrudan veya dolaylı katılım” ifadesiyle bu tür tüm yöntemleri kapsamaktadır.

HAKEMLER BAHİS OYNARSA CEZASI NE OLUR?

Hakemlerin herhangi bir bahis sitesinde hesap açması, bu sisteme para yatırması ya da başka biri üzerinden işlem gerçekleştirmesi kural ihlali olarak kabul edilir.

TFF Disiplin Talimatı’nın 57. maddesinin ikinci fıkrasına göre, yasağa aykırı davranan kişiler “üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası” ile cezalandırılır.

Fiilin ağırlığına göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ilgili kişiyi görevden uzaklaştırabilir ve lisansını iptal edebilir.