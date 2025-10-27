Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hakemler bahis oynayabilir mi cezası var mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlerin, futbolcuların ve yöneticilerin bahis oyunlarına katılımını kesin şekilde yasaklıyor. Bahis oynayan kişilere ise çeşitli cezai yaptırımlar uygulanabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakemler bahis oynayabilir mi cezası var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 17:28

Türkiye Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında “Profesyonel liglerde 571 faal hakemin 371’inin hesabı mevcut. 152’si aktif olarak bahis oynuyor.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynayan hakemlerle ilgili birkaç ay önce başlatıldığını bildirdi.

Hakemler bahis oynayabilir mi cezası var mı?

HAKEMLER BAHİS OYNAYABİLİR Mİ?

Talimatı’nın 57. maddesine göre, , yöneticiler ve futbolcuların futbol karşılaşmalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan ya da dolaylı biçimde katılması yasaktır.

Bu hüküm, hakemlerin tarafsızlığını ve futbolun güvenilirliğini koruma amacını taşır.

Hakemler bahis oynayabilir mi cezası var mı?

Yasal veya dışı ayrımı yapılmadan, tüm bahis oyunlarına katılım yasaklanmıştır.

Yani hakemler, resmi ve devlet kontrolündeki bahis platformlarında bile kupon oluşturamaz.

Talimat, “doğrudan veya dolaylı katılım” ifadesiyle bu tür tüm yöntemleri kapsamaktadır.

Hakemler bahis oynayabilir mi cezası var mı?

HAKEMLER BAHİS OYNARSA CEZASI NE OLUR?

Hakemlerin herhangi bir bahis sitesinde hesap açması, bu sisteme para yatırması ya da başka biri üzerinden işlem gerçekleştirmesi kural ihlali olarak kabul edilir.

TFF Disiplin Talimatı’nın 57. maddesinin ikinci fıkrasına göre, yasağa aykırı davranan kişiler “üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası” ile cezalandırılır.

Fiilin ağırlığına göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ilgili kişiyi görevden uzaklaştırabilir ve lisansını iptal edebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hakemlerin bahis oynaması neden yasak?
Çünkü bu durum, hakemlerin tarafsızlığını ve futbolun dürüstlük ilkesini zedeleyebilir.
ETİKETLER
#Futbol
#disiplin
#tff
#hakemler
#soruşturma
#yasa
#bahis
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.