Tahir Kum'dan TGRT Haber'de çarpıcı bahis açıklaması: Hakemlerin ismi açıklanacak, iki kulüp inceleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde göre yapan 571 hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu açıklaması adeta deprem etkisi yaptı. Futbol kulüpleri art arda bahis oynayan hakemlerin açıklanması için TFF'ye çağrı yaptı.

''İKİ KULÜP İNCELENİYOR''

Türkiye Gazetesi Spor Yazası Tahir Kum konuya ilişkin TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Tahir Kum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

152 hakemin ismi saatler sonra açıklanacak. Dosyada birçok kulüp başkanı ve futbolcu da var. Hangi hakemlerin ne kadar bahislerden kazandığını öğreneceğiz. Durum daha vahim. İki kulüp inceleniyor. Kulübün başkanı 5900 defa oynamış. Sayın Cumhurbaşkanımızın 29 Eylül'de kabine toplantısı sonrası açıklama yapmıştı. Yasa dışı bahis hassasiyetini dile getirmişti Cumhurbaşkanımız.

Bahis skandalını duyuran, Türk futbolunda yeni bir milat başlattıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Tüm futbol ailesiyle birlikte mücadele edersek futbolu temiz yarınlara taşırız. Cumhuriyet Bayramımız yaklaşıyor, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim. Ulu Önder Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' demişti. Bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Bütün unsurlarıyla beraber ahlaklı olmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.