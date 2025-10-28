Borsa kapandı mı? 28-29 Ekim borsa çalışma saatleri

28 Ekim Salı günü yarım gün tatil olurken borsa kapandı mı araştırıldı. Bugün ve yarın resmi tatil olduğu için borsa kapalı olacak.

Borsa İstanbul bugünün resmi tatil olması nedeniyle yarım gün olarak açık olacak. 13.00 itibarıyla borsa kapandı. Yarın da resmi tatil olduğu için kapalı olacak olan borsada işlemlerinizi perşembe günü yapabileceksiniz.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik oldu. Pay Piyasası'nda, dün ve bugünkü işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Bugün takas yapılmayacak.