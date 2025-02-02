Ege Deniz'inde şiddetli depremler! Naci Görür'den korkutan uyarı

02 Şubat 2025 15:14 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 15:19

Ege Denizi'nde dün ve bugün yaşanan şiddetli depremler vatandaşları oldukça tedirgin etti. Yaşanan sarsıntıların ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, bölgeye yakın vatandaşların dikkatli olmasını söyledi.

Muğla ve Ege Denizi'nde neden deprem oluyor? Naci Görür konuyla ilgili açıklama yaptı

Muğla ve Ege Denizi'nde neden deprem oluyor? Naci Görür konuyla ilgili açıklama yaptı

Akdeniz ve Ege'de peş peşe bir deprem daha! Ege Volkanik Yay Kuşağı adeta beşik gibi... Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Akdeniz ve Ege'de peş peşe bir deprem daha! Ege Volkanik Yay Kuşağı adeta beşik gibi... Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 6 kez üst üste deprem meydana geldi. Dün başlayan depremlerin bugün de şiddetlenerek devam etmesi vatandaşları tedirgin ederken Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi. Görür, bölgeye yakın vatandaşların dikkatli olmasını söyledi.

NACİ GÖRÜR'DEN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Prof. Dr. Naci Görür, “Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” ifadelerine yer verdi.

BÖLGEDE DEPREMLER DURMAK BİLMEDİ

Ege Denizi'nde Muğla-Bodrum açıklarında sabah saatlerinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan ilk depremin ardından 14:41'de 2. deprem meydana geldi. 4.3 büyüklüğündeki deprem tedirgin ederken derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Öte yandan, Ege Denizi dün sabah saatlerinden bu yana ardı ardına sarsıldı. Büyüklükleri 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4.0 ve 4.2 olarak ölçülen çok sayıda deprem kaydedildi. Özellikle 4 ve üzerindeki üç sarsıntı, bölgedeki hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi.