THY Güneydoğu Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak!

Türk Hava Yolları, "Discover Mesopotamia" başlığıyla Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i tanıtan bir reklam filmi yayınladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bu reklam filminde Malezya ve Singapur vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 21 internet fenomeni de yer aldı.



Reklam filminde Gaziantep'ten Zeugma Mozaik Müzesi; Şanlıurfa'dan Balıklıgöl, Göbeklitepe Antik Kenti gibi tarihi mekanlar gösterilirken aynı zamanda Gaziantep mutfağı ile özdeşleşen baklava başta olmak üzere Mardin Dibek kahvesi ve Urfa Kebabı gibi pek çok Güneydoğu lezzeti de filmde yer aldı. Şanlıurfa'ya özgü olan "Sıra Gecesi" de reklamda kullanılırken Mardin'in Mor Gabriel Manastırı reklam filminde kullanıldı. Tüm bunların yanı sıra Türk toplumunun sıklıkla tükettiği içeceklerden "çay"a da yer verildi.

Nur Afifah, Doroty Soh, Sophia Liana, Syamim Freida, Moses Wong, Azira Shafinaz gibi sosyal medya ünlülerinin de yer aldığı reklam filminde Güneydoğu'nun yöresel sanatları da izleyiciyle buluşturulurken hat sanatı ve ince işçilik gibi zanaat faaliyetlerine de yer verildi. Filmin sonunda bu tanıtımın "GoTürkiye" ortaklığında yapıldığı belirtildi.