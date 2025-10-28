Menü Kapat
14°
THY Güneydoğu Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak!

Türk Hava Yolları, Güneydoğu Anadolu'nun kültürel zenginliğini dünyaya duyurmak amacıyla "Discover Mesopotamia" başlıklı etkileyici bir reklam filmi yayınladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu yapımda, Malezya ve Singapur'dan 21 tanınmış internet fenomeni bir araya gelerek Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'in tarihi, gastronomik ve sanatsal hazinelerini gözler önüne serdi.

, "Discover Mesopotamia" başlığıyla , ve 'i tanıtan bir filmi yayınladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bu reklam filminde Malezya ve Singapur vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 21 internet fenomeni de yer aldı.

THY Güneydoğu Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak!


Reklam filminde Gaziantep'ten Zeugma Mozaik Müzesi; Şanlıurfa'dan Balıklıgöl, Göbeklitepe Antik Kenti gibi tarihi mekanlar gösterilirken aynı zamanda Gaziantep mutfağı ile özdeşleşen baklava başta olmak üzere Mardin Dibek kahvesi ve Urfa Kebabı gibi pek çok Güneydoğu lezzeti de filmde yer aldı. Şanlıurfa'ya özgü olan "Sıra Gecesi" de reklamda kullanılırken Mardin'in Mor Gabriel Manastırı reklam filminde kullanıldı. Tüm bunların yanı sıra Türk toplumunun sıklıkla tükettiği içeceklerden "çay"a da yer verildi.

THY Güneydoğu Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak!

Nur Afifah, Doroty Soh, Sophia Liana, Syamim Freida, Moses Wong, Azira Shafinaz gibi sosyal medya ünlülerinin de yer aldığı reklam filminde Güneydoğu'nun yöresel sanatları da izleyiciyle buluşturulurken hat sanatı ve ince işçilik gibi zanaat faaliyetlerine de yer verildi. Filmin sonunda bu tanıtımın "GoTürkiye" ortaklığında yapıldığı belirtildi.

#Türkiye
#Türk Hava Yolları
#şanlıurfa
#gaziantep
#mardin
#reklam
#seyahat
#Kültür - Sanat
