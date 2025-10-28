Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı! Yerine geçecek isim belli oldu

Gençlerbirliği teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Süper Lig ekibine Volkan Demirel'in getirileceği iddia ediliyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.