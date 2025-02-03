Ege Denizi'ndeki depremlerin sebebi ne? Yunan Adası Santorini'de inceleme yapan uzmandan korkutan sözler

03 Şubat 2025 09:02 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:47

Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremler büyük bir endişeye neden oldu. Yunanistan’ın turizm adası Santorini’de arka arkaya yaşanan depremlerin ardından tedbirler alındı. Uzman isim ise depremlerin nedenine dikkat çekti ve korkutan bir uyarıda bulundu.

Ege Denizi beşik gibi! Yunan Adası Santorini'de peş peşe depremlerin ardından okullar tatil oldu, halka uyarılar yapıldı

Ege Denizi beşik gibi! Yunan Adası Santorini'de peş peşe depremlerin ardından okullar tatil oldu, halka uyarılar yapıldı

Yunan Adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler endişeye neden oldu. Ege adalarında artan sismik hareketlilik ve Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre, bölgede 24 Ocak'tan bu yana 400'ün üzerinde minik deprem yaşanması uzmanları ve hükümeti harekete geçirdi.

EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREMLERİN SEBEBİ NE?

Ege Denizi'ndeki en şiddetli depremler ise dün meydana geldi. En şiddetli deprem, yerel saatle pazar günü öğleden sonra Santorini ve Amorgos sularını vuran 4.8 büyüklüğündeki depremdi. Santorini ve Amorgos'un volkanik adalar olması nedeniyle endişeler daha da arttı.

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, deprem risklerini değerlendirmek ve Yunanistan'ın volkanik yayını izlemekle görevli uzmanlara dayanarak yaptığı açıklamada sarsıntıların volkanik faaliyetlerle bağlantılı olmadığını söyledi.

''EN KÖTÜ SENARYO 6.0 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM''

Durumu değerlendirmek üzere Santorini'ye giden Jeofizik ve Sismoloji Profesörü Costas Papazachos, alınan tedbirlerin ihtiyati olduğunu, en kötü senaryonun 6.0 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olacağını söyledi:

"Bu, mutlaka güçlü bir deprem olacağı anlamına gelmiyor, termal enerjinin dağılması ve Santorini'de daha küçük bir deprem yaşanması da mümkün. Ama tedbir almamız lazım."

AFAD'DAN 'EGE DENİZİ DEPREMLERİ' AÇIKLAMASI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklanmada ise şu ifadelere yer verildi:

Ege Denizi’nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşan sismik hareketlilik devam ediyor. Son verilere göre, bölgede meydana gelen sarsıntıların sayısı 400’ün üzerine çıktı.

Deprem fırtınası şeklinde süren bu aktivite sırasında şimdiye kadar kaydedilen en büyük sarsıntı 4.8 Mw büyüklüğünde oldu.

Sarsıntılar, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşıyor. Depremlerin derinliği 5 ila 25 kilometre arasında değişiyor.

Yaşanan depremlerden en yakını, Türkiye kıyılarına 140 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir sismik hareketlilik gözlemlenmiş, 14 ay süren bu süreçte herhangi bir volkanik aktivite oluşmamıştı.

Türkiye’deki bilim insanları ve araştırmacılar, bölgedeki sismik hareketliliği AFAD ile koordineli olarak farklı açılardan değerlendiriyor. Uzmanlar, deprem, volkanik aktivite ve tsunami gibi olası riskleri titizlikle inceliyor.

YUNANİSTAN ŞİDDETLİ DEPREMLERE KARŞI TETİKTE

Santorini’de arka arkaya yaşanan depremlerin ardından Başbakan Kyriakos Miçotakis liderliğinde dün akşam acil bir toplantı yapıldı. Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, depremlerin ardından alınan tedbirlerin önleyici nitelikte olduğunu belirterek, "Teyakkuz halindeyiz" dedi.

Halka seslenen Kikilias, "Vatandaşlarımızdan uzmanların önlemlerini dinlemelerini ve bunlara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu.

SANTORİNİ'DE ALINAN ÖNLEMLER

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamıştı. Santorini açıklarında son 48 saat içinde 200'den fazla depremin meydana gelmesinin ardından Santorini ve Amorgos'taki okullarda yarın eğitime ara verilmiş, halka Ammoudi ve Fira limanlarından uzak durmaları ve kapalı alanlarda toplanmamaları uyarısında bulunulmuştu.