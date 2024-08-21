Henüz açıklanmayan DGS sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor

21 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:47

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken henüz erişime açılmadı.

30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih takvimde de yer almadı.

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

30 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları henüz erişime açılmazken birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM takviminde yer alan bilgiler arasında da DGS sonuç tarihi yer almazken bu hafta erişime açılması tahmin ediliyor.

DGS NE ZAMAN AÇIKLANCAK 2024?

Sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi sürerken sonuçlan henüz açıklanmadı.

Birkaç gün içerisinde öğrencilerin puanlarını görebilmesi beklenmekte.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu sene henüz puanların açıklanmadığı sınavın tercihleri geçtiğimiz yıl 29 Eylül'de alınmıştı.